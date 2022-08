Gestión de dispositivos en educación de la mano de SETEK Emprendedores de Hoy

domingo, 21 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, la tecnología tiene mucha presencia en el sector de la educación, y se incorporan al ciclo de aprendizaje herramientas y equipos tecnológicos necesarios para formar a los estudiantes. Con este fin, las instituciones educativas buscan los servicios de empresas tecnológicas que les ofrezcan las soluciones más adecuadas dentro de la tecnología educativa.

En este aspecto, la empresa SETEK presenta servicios tecnológicos entre los que se destaca la gestión de dispositivos en educación.

SETEK gestiona dispositivos Apple en entidades educativas Los modelos de enseñanza utilizados hoy en día por muchos colegios incluyen el uso de dispositivos tecnológicos para contribuir en el desarrollo de un aprendizaje integral y moderno. Es así como muchas instituciones educativas optan por usar los equipos y tecnologías de la compañía Apple para implantar soluciones tecnológicas. SETEK se destaca como un Consultor Certificado de Apple que trabaja en la gestión de equipos Mac, iPad y Apple TV sin cables, además de implantar dispositivos a gran escala en escuelas y conectarlos dentro de una red.

Actualmente, esta agencia ha logrado gestionar más de 13.000 dispositivos Apple en 250 entidades educativas aproximadamente, trabajando como Apple Consultants Network. Dentro de los servicios de gestión realizados, se incluyen clases de formación impartidas tanto a estudiantes como a profesores con el fin de enseñarles a utilizar correctamente las funciones de los equipos de Apple.

Además, se encargan de distribuir material educativo en diferentes formatos digitales, proveer aplicaciones móviles, clip web y libros educativos.

iPad one to one Dentro de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en los últimos años, se encuentra el proyecto iPad, también conocido como “iPad one to one”. Se trata de un método de enseñanza que utiliza las tabletas digitales de Apple para promover la innovación en la forma de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Para ello, cada estudiante tiene un iPad en el cual realiza todas las tareas indicadas por sus maestros creando un entorno tecnológico apropiado que prepara a los alumnos para aprovechar y utilizar correctamente la tecnología en la sociedad digital actual.

Como consultor certificado de Apple, SETEK provee las herramientas necesarias para el desarrollo de este proyecto en instituciones educativas. De esta manera, trabaja en el diseño de redes Wifi, formación tecnológica a profesores, consultoría y soporte tecnológico, preparación del aula de clases (a nivel técnico e informático), configuración y activación de dispositivos, así como todos los detalles necesarios para implantar el modelo educativo en cualquier colegio, escuela o academia.

Las soluciones tecnológicas de SETEK están enfocadas en despertar la creatividad de los estudiantes mediante servicios diseñados según las necesidades de los mismos y adaptados a las condiciones de las instituciones educativas.



