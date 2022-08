Ofertas de gafas verano con Goodbye, Rita Emprendedores de Hoy

domingo, 21 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La intensidad de la luz solar durante los meses de verano es mayor, haciendo que la protección de los ojos sea igual de importante que la de la piel o el resto del cuerpo. Por este motivo, es necesario contar con gafas verano que cumplan los requisitos necesarios y que pongan una barrera contra los rayos UV y su daño potencial.

En este sentido, los diseños que integran las distintas colecciones de la marca española Goodbye, Rita cuentan con lentes que cumplen con los requisitos de la categoría 3 que indican las normativas europeas. De esta manera, estos productos ofrecen una gran reducción a los reflejos y protección frente a los rayos UVA, UVB y UVC. Además, son apropiados cuando existen condiciones de luminosidad altas, como las que pueden darse, por ejemplo, en la playa, en la montaña y en zonas al aire libre.

Protección asegurada con las gafas verano de Goodbye, Rita Las gafas que es posible conseguir en la tienda online de Goodbye, Rita brindan protección contra los rayos ultravioletas, lo que resulta necesario para prevenir distintos problemas de salud. El daño de la radiación UV es acumulativo, irreversible y permanente y puede afectar a distintas áreas del ojo como la córnea, el iris, el cristalino, la retina y otros tejidos relacionados.

A día de hoy, en España, el 30 % de las gafas que son compradas no poseen ningún tipo de control sanitario, por lo que es probable que no cumplan con las condiciones necesarias para brindar una protección adecuada. Por lo general, los productos que sí respetan los estándares de calidad para el cuidado de los ojos cuentan con etiquetas en las que se informa qué porcentaje de bloqueo contra los rayos UVA y UVB ofrecen.

Además de brindar protección, las gafas de Goodbye, Rita están diseñadas de tal manera que pueden elevar un look con un toque de estilo y personalidad. La marca dispone de una gran variedad de modelos y colores y de varias colecciones pensadas para adultos y niños. Por otra parte, los diseños se pueden combinar para que, por ejemplo, padres e hijos puedan llevar las mismas gafas.

Gafas hechas con materiales de alta calidad Las gafas que ofrece Goodbye, Rita también destacan por la alta calidad de los materiales empleados en su fabricación. En este sentido, los lentes son de policarbonato, triacetato celuloide y otros elementos que brindan 10 veces más de resistencia a los golpes que el plástico o los cristales. Además, la empresa entrega sus productos con un packaging sumamente atractivo, una funda protectora y una gamuza.

Las gafas verano de Goodbye, Rita están pensadas para proteger a sus clientes de los efectos nocivos de la radiación solar y ofrecen un diseño único y moderno a un precio asequible.



