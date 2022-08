¿Cómo eliminar el ruido de los restaurantes con Absotec? Emprendedores de Hoy

En muchos espacios de restauración se producen ruidos que no permiten a las personas disfrutar completamente su estancia en el lugar. Por eso, Absotec, una empresa que mediante su servicio de acondicionamiento acústico tiene la capacidad de eliminar el ruido de los restaurantes, presenta una de las soluciones más eficientes para solucionar este problema.

La necesidad de un trabajo de acondicionamiento acústico En todo espacio interior se generan sonidos provenientes de una fuente directa que al reflejarse en las paredes, suelo, techo o muebles del local dan paso a un fenómeno acústico conocido como reverberación. Esto consiste en el rebote del sonido en las diferentes partes del espacio, un fenómeno que en algunos casos produce el efecto acústico del eco. En los restaurantes se presentan distintas fuentes directas de sonido, como puede ser el ruido de las sillas y mesas, de las máquinas y hasta las conversaciones de las personas en el lugar. Todo esto, sumado con la reverberación, produce un ruido que no solo afecta a los trabajadores, sino que incomoda a los clientes y daña el ambiente de tranquilidad que se espera del sitio. Por esta razón, es necesario instalar materiales especiales que absorban el ruido y mejoren la calidad acústica. Absotec presenta muy buenas alternativas para conseguir el confort acústico en espacios interiores.

¿Qué soluciones ofrece Absotec para el ruido en espacios interiores? Absotec es una empresa especializada en la absorción acústica y se caracteriza por realizar proyectos en espacios deportivos, oficinas de empresas, colegios, comedores y sitios de hostelería. Para iniciar un proyecto primero realizan un estudio que determina las fuentes de contaminación acústica del lugar, el cálculo de dimensiones, los materiales necesarios y el diseño del espacio. Posteriormente, proceden a instalar los materiales absorbentes, un trabajo que es realizado en pocas horas por un equipo técnico profesional. Todos los proyectos que realiza la empresa son personalizados a la geometría de los espacios, al diseño de colores que presentan y a los detalles exclusivos que quiera el cliente. Además, el trabajo realizado no requiere obras, no genera residuos ni agentes contaminantes y se adapta a las condiciones particulares del sitio al colocar estratégicamente los elementos de absorción acústica en el techo y paredes.

Para mejorar la calidad acústica en restaurantes y cualquier otro espacio interior es necesario instalar materiales fonoabsorbentes mediante un trabajo acústico profesional como el que realiza Absotec. De esta forma, no solo se consigue mejorar las condiciones acústicas, sino que se genera un entorno más saludable y cómodo.



