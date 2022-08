Edu Benito, el empresario español reconocido en España y el resto de Europa Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de agosto de 2022, 13:52 h (CET)

Actualmente, Edu Benito ofrece un nuevo concepto de discoteca en su local, donde se celebran fiestas exclusivas. Debido a su popularidad y prestigio, es un club frecuentado por artistas de talla mundial. Es propietario de la famosa discoteca Tiffany´s The Club en Madrid, y es reconocido como uno de los empresarios más exitosos de España y de Europa.

Además, el empresario español es conocido por sus viajes, los cuales comparte con los más de 100.000 usuarios que lo siguen en la red social de Instagram.

Edu Benito, de futbolista a empresario El 20 de mayo de 1981 nació Edu Benito Fernández, mejor conocido como “Edu”, en la ciudad de Madrid. Hizo su debut deportivo a los 14 años en el Real Madrid junto a Iker Casillas, en febrero de 1998, con la selección española Sub16. Se desempeñó como delantero del equipo de segunda división Gimmàstic Tarragona en la temporada 2002-03. Después, fue transferido al CD Toledo en el período 2003-04. Retirado en la actualidad de los campos, culminó su carrera futbolística debido a numerosas lesiones en los ligamentos.

Su inicio en el mundo empresarial se dio en 2018 con la fundación de Tiffany’s The Club. El ambiente y los conciertos de artistas hacen que este centro nocturno sea uno de los más codiciados. Una vez finalizada la pandemia y gracias a la reapertura de las discotecas, este club se posiciona entre los 5 mejores lugares de ocio nocturno de Madrid. Para el próximo año, Edu Benito planea llevar su proyecto de discoteca a ciudades como Dubái y Londres.

La interesante vida del empresario Edu Benito Es conocida la afición del empresario por los viajes, ya que suele compartir fotos de sus vacaciones en lugares como Ibiza, Marbella, Múnich, Miami, Milán, Islas Canarias, Egipto, Dubái, Maldivas, Mikonos y París. A través de su cuenta de Instagram @EduBenito, se muestra como un joven atleta a quien le gusta cuidar su físico y su alimentación. Otro gusto del empresario son los coches de carrera Ferrari, Porsche, y la ropa de diseñador como Balenciaga.

Entre los proyectos del empresario, también destaca la empresa The Black Pearl Experience, con sede en Miami, la cual ofrece un servicio de alquiler de lujosas villas, yates y coches de reconocidas marcas como Audi, BMW, Lamborghini y Mercedes. Además de choferes, se brinda seguridad privada, personal shoppers y catering. Esta empresa cuenta con un equipo profesional de mayordomos, personal de limpieza y chefs que hacen más placentera la estadía de los clientes.

Edu Benito cada día es más reconocido en el país y en el continente gracias al éxito alcanzado por sus negocios. Basta con seguirlo en su cuenta de Instagram para comprobar el éxito y aceptación que tienen sus emprendimientos.



