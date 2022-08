Beverly Nutrition y los suplementos preworkout para mejorar la capacidad y el rendimiento físico Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de agosto de 2022, 13:31 h (CET)

El cuerpo debe estar preparado para realizar un entrenamiento eficiente, alzar peso y ejecutar movimientos de alta intensidad. Por ello, una alternativa para obtener la energía necesaria para completar la rutina son los suplementos pre workout, puesto que son ideales para sacar el máximo energético los días en los que no se tienen las ganas o la fuerza.

Beverly Nutrition es una compañía líder en la elaboración de fórmulas magistrales para potenciar el entrenamiento físico, que ha elaborado suplementos únicos para consumir previo al ejercicio.

Suplementos pre workout para potenciar el entrenamiento físico Completar una rutina deportiva muchas veces es un reto, por lo que los suplementos pre workout otorgan la energía extra que se requiere para sacar toda la capacidad muscular, incluso ayudando a sobrepasar los niveles establecidos para cada entrenamiento. Además de ofrecer energía, pre workout Energy Storm de Beverly Nutrition se encarga de incrementar el ritmo cardíaco, la capacidad anaeróbica y la circulación para que todo el sistema se regule a las exigencias del ejercicio.

De esta manera, mejora el rendimiento deportivo, aumenta la fuerza en general, la congestión muscular, reduce la fatiga y proporciona mayor transporte de oxígeno al músculo.

Otra opción que ofrece la marca, es la creatina monohidrato, este es uno de los suplementos más utilizado por los atletas a nivel mundial, ya que ayuda a aumentar la masa muscular a corto plazo y también aumenta el rendimiento físico en el entrenamiento. En la plataforma online se encuentra la presentación de 300 g y una de 500 g para adecuarse a las cargas requeridas por cada deportista. Como modo de empleo se deben tomar 5 gramos, lo que equivale a una cucharada de café, disuelta en agua o cualquier zumo, previo al entrenamiento y en los días que no se realiza actividad física se toma la misma cantidad en ayuno.

Innovación en pre workout por Beverly Nutrition Por otra parte, Energy Go Pre Workout es un gel energético que está hecho a base de carbohidratos, taurina, inosina, cafeína, beta-alanina, L-arginina, vitaminas y electrolitos que se ajustan a los entrenamientos de alta intensidad. Esto porque cuenta con ingredientes activos que se encargan de potenciar la resistencia, por lo que se puede ingerir previo o en medio del ejercicio para recargar la energía. Entre el catálogo de la marca se encuentran diferentes sabores como manzana verde, naranja y cola para adaptarse a los diferentes gustos.

Beverly Nutrition se ha enfocado en producir suplementos pre workout de alta calidad para potenciar el entrenamiento físico. En la tienda online se encuentra información detallada de cada producto y los beneficios que se pueden obtener.



