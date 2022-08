Curso de Auxiliar de Odontología, de la mano de Centro de Formación Victoria Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de agosto de 2022, 13:21 h (CET)

Centro de Formación Victoria, ubicado en Sevilla, se encuentra solventando los últimos detalles del curso para Auxiliar de Odontología, que comenzará en el mes de octubre. Esta será una de las formaciones presenciales que se abrirá dentro de una programación que incluye las áreas de administración, comercio online y educación infantil.

Los portavoces de la institución explicaron que la formación en Auxiliar de Odontología está incluida en el área de Sanidad. En este departamento también están los cursos para Auxiliar de Farmacia y Parafarmacia, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Tanatopráxia y Tanatoestética. Asimismo, aseguran que todos tienen programas muy completos.

La necesidad de un programa para Auxiliar de Odontología La directiva de Centro de Formación Victoria pudo constatar que en el campo de la odontología existían muchas personas que trabajaban al lado del especialista. Sin embargo, en muchos casos este talento humano no había tenido la oportunidad de formarse y contar con importantes herramientas para desempeñar su trabajo. Es decir, no habían tenido a mano una formación adecuada a sus intereses profesionales.

Esto significaba antes que nada una limitación para seguir avanzando en su carrera, además de carecer de los conocimientos para ayudar más efectivamente al odontólogo. Al no existir una titulación oficial para ello, esta labor caía en terrenos de lo empírico y lo informal. Esto acarreaba consecuencias negativas en su escala de salarios y el prestigio de este importante rol.

Por estas razones, decidieron estructurar un programa de formación que incluyera el aporte de conocimientos técnicos y teóricos vinculados a la odontología. Para lograrlo, el personal académico de la institución usó todos los recursos disponibles en sus más de 40 años de experiencia en la docencia. Gracias a esa trayectoria dicen que se han convertido en referentes en Sevilla.

¿Qué ofrece el programa del curso para Auxiliar de Odontología? El programa para el curso de Auxiliar de Odontología es uno de los más completos en cuanto a formación no reglada se refiere. Tiene 350 horas teóricas y 450 horas de clases totalmente prácticas. Este método teórico-práctico permite a los estudiantes tener un acercamiento muy preciso de lo que será su realidad laboral.

El objetivo fundamental de esta formación es que los alumnos puedan aplicar los conocimientos del curso. Según Centro de Formación Victoria proporciona las habilidades para que los alumnos una vez finalicen sus estudios se puedan desenvolver en clínicas dentales. Todos los alumnos comienzan desde cero, por lo que para llevarlo a cabo no hay que consignar titulación alguna o tener conocimientos básicos.

La institución dice que la excelencia en la formación está asegurada gracias a un cuerpo docente conformado por expertos en cada una de las especialidades. Son, entre otros, licenciados en Odontología y otras especialidades que proporcionarán al estudiante una visión real de esta formación. La atención a los alumnos es muy personalizada porque las clases se desarrollan con grupos muy pequeños.



