Uso compartido de bienes comunes en comunidades de vecinos. Las preguntas más recurrentes, por Bazán Abogados

El hecho de vivir en una comunidad de vecinos puede ofrecer ciertas ventajas de uso compartido, como son las áreas comunitarias de piscina o barbacoa. Sin embargo, su naturaleza compartida deriva en ocasiones en controversias y discusiones entre los propietarios, que muchas veces no se saben solventar, si no es con la ayuda de un abogado especialista en comunidades de vecinos.

Bazán Abogados se especializa en casos de comunidades de vecinos.Especializados en este tipo de casos, cuentan con alta experiencia resolviendo este tipo de controversias. Acerca del uso con respecto a estas áreas, pueden surgir varias preguntas, como por ejemplo: ¿qué ocurre con los dueños de las plazas de aparcamiento, pueden utilizar también estas zonas comunes? A esto, responde estedespacho abogados Madrid.

¿Quiénes pueden utilizar las áreas compartidas en una comunidad de vecinos? La venta de espacios de garaje es algo relativamente común entre las comunidades de vecinos. No obstante, quienes poseen solo una plaza de este tipo y no una de las propiedades residenciales, no pueden considerarse propiamente residentes. Así lo señala la sentencia 411/2022 del Tribunal Supremo, la cual, en mayo del presente año, reconoció que las áreas de piscina y de barbacoa son prebendas exclusivas de los propietarios residentes de la comunidad.

Si bien quienes tienen una plaza de garaje pueden considerarse propietarios, no cumplen con la condición de residir en la comunidad, por lo que la comunidad de residentes está en su derecho de establecer restricciones al uso de estas áreas para quienes solo poseen una plaza de aparcamiento.

Esta sentencia genera una importante referencia a nivel jurídico, que Bazán Abogados señala como punto de partida para analizar este tipo de casos. En dicha sentencia, se reconocen también los derechos de los propietarios de plazas de garaje, a quienes se exoneran los gastos que pueda implicar el mantenimiento de estas áreas.

Asistencia jurídica especializada en casos de propiedad horizontal Bazán Abogados es un despacho jurídico en Madrid que destaca por su profunda vocación hacia el derecho inmobiliario, especialmente en los casos relacionados con disputas alrededor de la propiedad horizontal. Su equipo cuenta con amplia experiencia en todo tipo de reclamaciones relacionadas con esta materia y brinda asesoramiento legal en este ámbito tanto a particulares como colectivos, entre los que se incluyen fundaciones, asociaciones y comunidades de vecinos.

Su pasión por esta rama jurídica, así como por resolver las controversias y necesidades de sus clientes, los lleva a innovar constantemente y actualizar sus conocimientos de forma recurrente, a fin de ayudar a cada persona u organización que requiere sus servicios, a resolver sus respectivos casos en función de la normativa, utilizando el derecho y la jurisprudencia como principal herramienta y, sobre todo, con la defensa de los derechos de sus clientes como su principal objetivo.