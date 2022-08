Schneider Electric lanza EcoStruxure para eMobility en edificios, una solución integral de carga de vehículos eléctricos para una movilidad sostenible totalmente eléctrica

Los edificios tendrán un papel decisivo en la electrificación del transporte mundial: cerca del 70% de la carga de vehículos eléctricos se realizará en edificios para 2030. EcoStruxure para eMobility permite gestionar la energía y adaptar los edificios al consiguiente aumento de la demanda energética. EcoStruxure para eMobility en edificios amplía su gama de soluciones con el nuevo cargador conectado de tercera generación EVlink Pro AC Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento de una nueva solución de recarga de vehículos eléctricos (VE) para una movilidad eléctrica eficiente, resistente y sostenible y para edificios cero netos.

Para lograr un futuro neto cero, Schneider Electric reconoce la importancia de los edificios en la electrificación del transporte. Se prevé que alrededor del 70% de la carga de vehículos eléctricos se producirá en edificios comerciales, industriales y multifamiliares en 2030, según Bloomberg1.

Con este lanzamiento, Schneider Electric sigue con su objetivo de que los edificios sean más inteligentes y sostenibles, añadiendo infraestructura de carga de VE en las instalaciones.

"A medida que los VE se impongan en el mercado, los edificios irán asumiendo cada vez más carga. Cuando los VE se conviertan en el modo de transporte principal, la gente no se parará para cargar, sino que cargará donde se pare. Cargaremos en casa y también en destinos como oficinas, tiendas, restaurantes, aparcamientos, escuelas, hospitales, cines, etc." asegura Mike Doucleff, Head of eMobility Business.

¿Qué es EcoStruxure para eMobility in Edificios?

Al integrar todas sus soluciones, Schneider Electric ofrece una tecnología fiable y energéticamente eficiente para implementar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en edificios comerciales, industriales y residenciales. EcoStruxure para eMobility es más que un cargador de VE: es una solución conectada de extremo a extremo fácil de instalar, que mantiene la fiabilidad de la energía del edificio y que proporciona una satisfactoria experiencia a los conductores de VE.

EcoStruxure para eMobility integra tres elementos principales:

EVlink Pro AC es un cargador fiable, sostenible y conectado, rápido de instalar, fácil de operar y de mantener, que minimiza los costes y el tiempo de inactividad.

EcoStruxure EV Charging Expert es un sistema de gestión de carga on site que distribuye dinámicamente la energía disponible en tiempo real en el edificio para cargar los vehículos eléctricos, evitando las horas punta e integrando la energía renovable. Mediante suscripción, también garantiza el acceso a servicios de análisis avanzados.

Y, por último, EcoStruxure EV Advisor es un software de operaciones basado en la nube que permitirá a los partners supervisar en remoto y poner en marcha, monitorizar y controlar fácilmente la infraestructura de carga de VE. Se lanzará a finales de año.

Desde que empezó a trabajar en el ámbito de la electrificación de los vehículos, el principal objetivo de Schneider Electric ha sido ofrecer soluciones para resolver los retos de sus clientes a la hora de adoptar una infraestructura de recarga de VE.

Schneider Electric está trabajando para lograr un futuro cero neto, y EcoStruxure para eMobility es sólo una de las formas en que la empresa puede lograr este objetivo.

Descubrir más sobre EcoStruxure para eMobility y sobre el nuevo EVlink Pro AC.