Crear una estrategia para vender seguros online y offline con Superclass Express

La venta de seguros requiere que los profesionales del sector implementen estrategias oportunas para concretar con éxito la mayor cantidad de acuerdos, en función de generar prospectos de calidad.

Para Rafael Bonilla, especialista y corredor de seguros desde 1990, es importante aprender sobre cómo vender seguros, con el objetivo de reemplazar el exceso de trabajo administrativo. A través del Método MAIO (Mediador All In One), los corredores y agentes de seguros tienen la posibilidad de implementar acciones para mejorar su rentabilidad sin renunciar a la búsqueda del bienestar personal.

La superclass express de Rafael Bonilla permite construir una estrategia idónea para vender seguros online y offline Con el objetivo de que los profesionales reciban la formación adecuada acerca de cómo vender seguros, Rafael Bonilla ofrece una superclass express que sirve para crear estrategias de venta online y offline. Esta modalidad es exclusiva para agentes y corredores, tiene una duración de 30 minutos y aborda temas relacionados con el marketing digital y el sistema de marketing híbrido.

En el caso del marketing digital, el experto comparte su experiencia como referente nacional en seguros de embarcaciones de recreo, así como también el sistema híbrido ideal para vender en online y offline. De esa manera, los profesionales adquieren la habilidad necesaria para conseguir los clientes correctos aprovechando su tiempo de la mejor manera.

Una de las ventajas de implementar los conocimientos adquiridos en la superclass express sobre cómo vender seguros es que los corredores ganan autoridad y reconocimiento en sus nichos. Como resultado, la productividad aumenta al doble, ya que cada agente puede implementar las acciones necesarias para lograr el crecimiento de su cartera.

Rafael Bonilla enseña un sistema de 4 pasos para transformar prospectos desconocidos en clientes de alta calidad Con base en su experiencia como corredor de seguros, Rafael Bonilla creó un sistema de 4 pasos para transformar a los prospectos desconocidos en clientes de alta calidad. Este método funciona con base en el marketing de nicho, donde son los clientes quienes buscan al agente o corredor mediante una técnica denominada piloto automático.

De esa manera, los profesionales mantienen la tranquilidad de contar con un sistema de captación de clientes totalmente controlado, evitando el desorden provocado por la falta de contacto con los posibles candidatos. En consecuencia, los corredores de seguros construyen un mejor futuro empresarial, registrando más comisiones en menos tiempo de trabajo.

La superclass express de Rafael Bonilla es una oportunidad para que los agentes y corredores conozcan cómo vender seguros a partir de la implementación de estrategias de marketing digital. Este sistema permite aumentar las comisiones hasta en un 20 %, sin necesidad de llamadas en frío y con la posibilidad de lograr miles de nuevas comisiones.