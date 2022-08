Las características diferenciales del fotógrafo Will M Corvara Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de agosto de 2022, 18:03 h (CET)

El fotógrafo artístico convierte en arte lo banal. Una manera de mostrar la realidad por medio de conceptualización, que los fotógrafos expresan un mensaje ya sea de una forma clara o sutil, es la fotografía.

Con este último enfoque, Will M Corvara es un fotógrafo que expresa su perspectiva del mundo por medio de su cámara fotográfica.

¿Cómo es la obra del fotógrafo artístico? Desde hace muchas décadas, se ha explorado el concepto de la fotografía como arte, que al igual que las pintadas o la música, está hecha para evocar emociones y sentimientos en la persona que la aprecia. Pero no todos los tipos de foto son arte, ya que el fotoperiodismo o la foto de producto están hechas para informar así como para vender, en cambio, la artística es un tipo de fotografía que trabaja con diferentes aspectos y narrativas para sorprender y generar ideas basadas en un tema en específico.

Conociendo las bases del concepto, Will M Corvara trasmite sus sentimientos, así como su visión de la vida por medio de una mirada misteriosa que trabaja la luz en la sombra para indagar en la aprehensión de los diferentes esquemas de iluminación. Sus fotografías impactan a primera vista, ya que las escenas visuales las protagoniza la oscuridad, donde, gracias a ella se explora los temas, que, se retratan de una manera estética y armoniosa, pero que, a priori, pueden pasar desapercibidos para el global de las personas.

Una calle como la colección de imágenes Drama Dark muestra la cara de la ciudad cuando el sol desciende y las luces de los teatros, así como de sus carteles, se muestran como único elemento protagonista en el ojo del artista.

The Meal explora los detalles del espacio destinado a la preparación de un almuerzo corriente de una familia sahariana con estructuras rocosas y el color amarillo predominando en la oscuridad.

El proceso creativo de Will M Corvara Existen diferentes labores que se asemejan a la producción artística de la fotografía. Will M Corvara trabajaba en el sector cinematográfico cuando comenzó a formarse como diseñador publicitario y posteriormente comenzó a explorar sus propios límites al capturar imágenes por medio de una cámara profesional. Al igual que el diseño y el cine, hacer fotografía creativa requiere del montaje desde cero tanto del concepto como de los aspectos adicionales como interpretación, montaje de ideas y la luz para producir un resultado con personalidad propia.

Aunado a esto, trabaja la postproducción de manera natural en su trabajo. De esta forma utiliza las herramientas destinadas para el retoque y edición fotográfica para construir conceptos únicos con una colorimetría armoniosa. Para conocer toda su obra, Will M Corvara cuenta con una plataforma web en la que detalla su visión del arte fotográfico.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.