Enagic®, una de las tecnologías del Agua Kangen más avanzadas del mundo para obtener Agua Antioxidante, Alcalina y rica en Hidrógeno fresco

jueves, 18 de agosto de 2022, 17:13 h (CET)

El agua es resulta de vital y decisiva importancia para la supervivencia del ser humano, puesto que este se compone en un 75 % de este líquido. No obstante, depende cuál sea su pH, aportará unos beneficios y será útil para unos propósitos específicos.

En este sentido, la empresa Enagic ha creado un dispositivo compacto y de última tecnología, capaz de modificar el pH del agua hasta en 7 niveles diferentes. Su función principal es facilitar a las personas el poder generar su propia agua viva, pura, potable, alcalina y saludable. Su tecnología no solo elimina las impurezas, sino que además también mantiene los minerales esenciales e importantes del agua.

Hacer en casa agua viva, pura y saludable El agua es indispensable para el desarrollo de importantes y vitales procesos metabólicos del cuerpo, ayudando a mantener un organismo saludable. Sin embargo, no todas las aguas son iguales y, dependiendo de su pH, estas podrán ser en mayor o menor medida beneficiosas para la salud. En consecuencia, muchos prefieren agua mineral embotellada, aunque está hoy en día está representando un problema serio para el medioambiente.

Por otro lado, hay distintos dispositivos de filtración de agua disponibles en el mercado, que en su proceso terminan eliminando incluso los minerales importantes y útiles del agua.

Como una solución que dé respuesta a ello, ha nacido el dispositivo de ionizacion de agua de la empresa japonesa Enagic, compacto y que funciona con un avanzado sistema de electrólisis. Esta tecnología le permite filtrar el agua y modificar su pH en 7 niveles diferentes. Incluso es capaz de mantener los minerales beneficiosos para la salud presentes naturalmente en el agua, tales como el magnesio, calcio, potasio y sodio. Con solo presionar un botón, las personas podrán elegir el tipo de agua que desean y, dependiendo de la seleccionada, la utilizarán para cocinar, beber, cuidar la piel, regar las plantas, etc.

Calidad de fabricación, directamente desde Japón Una de las características distintivas de los dispositivos de Enagic es que son fabricados totalmente en Japón, siguiendo los más altos y rigurosos estándares de fabricación y calidad. Esta es la razón por la cual hasta ahora ha logrado obtener certificaciones ISO como el ISO9001, ISO14001, e ISO13485.

Por otro lado, la calidad de sus materiales también es muy destacable. Un ejemplo de ello es su cámara de electrólisis, hecha 100 % con Titanio Sanitario y bañada en platino. De hecho, actualmente, es el único dispositivo con certificación médica en Japón y una gran cantidad de médicos destacados y con mucha trayectoria avalan su funcionamiento y efectividad.

Tener a mano la posibilidad de hacer agua pura desde casa, potable y beneficiosa para la salud es una ventaja que debe aprovecharse. El agua viva de los dispositivos Enagic es rica en hidrógeno fresco, con el pH adecuado y rica en minerales, es capaz de desintoxicar el intestino, eliminar la grasa, ayudar en el embarazo, ofrecer una mejor hidratación y proporcionar muchos más beneficios saludables.



