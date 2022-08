Comprar una vivienda con deudas, de la mano de Amigo Inversor Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de agosto de 2022, 16:18 h (CET)

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes y debido a ello conlleva una gran responsabilidad.

Lo más habitual es que en el proceso previo a la compra se hagan una serie de comprobaciones para asegurarse que todo está en orden. Titularidad actual del propietario, si cuenta con certificado energético, si se está comprando en un edificio que cuenta con su inspección, si se trata de un edificio antiguo y también si dispone de alguna deuda pendiente de cobro.

Amigo Inversor, especialista en inversiones inmobiliarias, menciona que uno de estos puntos clave es saber cómo comprar una vivienda con deudas y evitar que estas pasen como nuevos propietarios.

Cómo se compra una vivienda teniendo deudas Sí, un caso común especialmente si se está comprando directamente a propiedades que vengan de un stock de banco. En muchas ocasiones, estas propiedades tienen deudas con la Administración por impagos en el IBI (impuesto de bienes inmuebles), y también con la comunidad de vecinos, por no haber satisfecho cuotas en el pasado. Otras deudas muy comunes son las que vienen relacionadas con los suministros (luz, agua) y es frecuente que al momento de visitarlas no tengan dichos suministros por impagos.

Dependiendo de la cantidad de dichas deudas y si no se hace esta compra adecuadamente, el nuevo propietario puede verse envuelto en una suma alta de impagos que deberá pagar para evitar perder la propiedad. Esto es algo que puede afectar considerablemente su vida financiera, especialmente si ha tomado un préstamo hipotecario para comprar.

Solución La forma legal para protegerse de que las deudas no recaigan en el nuevo comprador es a través de un escrito el cual debe de quedar plasmado en la escritura de compraventa. Este escrito estipula la no responsabilidad del nuevo propietario y la obligación del anterior de satisfacer las deudas una vez se formalice la compra del bien inmueble.

Amigo Inversor pone a disposición a través su blog el escrito tipo recomendo, el cual puede añadirse a la escritura de compraventa junto con un vídeo explicativo.

En el mismo blog se puede encontrar más contenido relativo a los gastos de la compra de una vivienda, el cual será de gran ayuda para los compradores de primera vivienda.



