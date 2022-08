Alza de los insumos en la construcción, por Projectum.es Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de agosto de 2022, 15:24 h (CET)

Los materiales de construcción son elementos imprescindibles en cualquier obra nueva o renovación, ya que de estos dependerá la calidad de la propiedad en resistencia, tiempo de vida útil, etc. Sin embargo, el coste de los insumos de construcción se ha incrementado en los últimos meses, causando que personas y empresas deban plantearse el desarrollo o reforma de un inmueble de alta calidad.

Durante este planteamiento las personas pueden solicitar ayuda a projectum.es, una compañía experta en brindar a sus usuarios un presupuesto onlinepreciso de cualquier proyecto técnico de ingeniería y arquitectura, el cual será el punto inicial para poder realizar cualquier tipo de construcción.

El incremento de los insumos de construcción en España En los últimos años, los costes de construcción residencial, no residencial y rehabilitación han aumentado de forma exponencial debido, en gran parte, a la subida de los insumos. Materiales como el acero, áridos, hormigón y los prefabricados han sufrido más de un 10 % la subida en sus precios. Entre las razones de dicha subida se pueden mencionar las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y la invasión rusa en Ucrania que ha influido, además, en el precio del aluminio y la cerámica.

La madera también es otro insumo de construcción que ha elevado su coste de forma significativa, especialmente después del inicio de los movimientos de protección contra el medioambiente. Como resultado de ello, las personas y empresas españolas se están enfrentando a una situación difícil en cuanto a la construcción y compra de propiedades.

¿Cómo conocer el presupuesto de un proyecto de ingeniería y arquitectura? La herramienta online de Projectum.es ha sido desarrollada por expertos en la industria tecnológica y digital con el objetivo de ayudar a las personas a conocer el presupuesto de un proyecto técnico de ingeniería y arquitectura.

Actualmente, en esta web empresarial se pueden encontrar presupuestos para obras nuevas, reformas, dirección de obras y licencias de las mismas.

Además, los usuarios pueden consultar el presupuesto online para licencias de actividades de restauración, comercio, ocio (cines, teatros, discotecas) e industriales (naves, almacenes, fábricas, etc.). Esta herramienta también permite calcular los honorarios técnicos de proyectos de instalación para locales comerciales, industrias, edificios plurifamiliares, viviendas, entre otros. Como punto extra, esta compañía presta un servicio profesional de tramitación para resolver cualquier papeleo administrativo.

Entre las distintas tramitaciones realizan inspecciones técnicas de edificios, informes de viabilidad, traspasos de licencias, entre otros.

El alza de los insumos en la construcción de propiedades y locales en España afecta a muchas personas en el momento de decidir si construir una obra nueva o proyecto u optar por la reforma. En la plataforma de Projectum.es podrán encontrar ayuda para tomar esta decisión con mayor claridad, ya que podrán obtener en minutos el presupuesto online de más de los 90 proyectos técnicos que trabajan.



