Caravaning, la tendencia turística que sigue generando adeptos en vacaciones

Yescapa experimenta en el último año un aumento del 65% en el número de nuevos vehículos de caravaning registrados en la plataforma. En su compromiso con un turismo responsable, Yescapa se ha aliado con la plataforma social vanwoow apadrinando un pueblo de León, Joarilla de las Matas. El apadrinamiento coincide con la celebración en el municipio del Modorrowland Fest Los españoles son unos grandes seguidores del Van Life como lo demuestra el hecho de que el pasado mes de Julio, se matricularon en España 1.001 caravanas, autocaravanas y campers. La subida del precio de los carburantes y la reducción de los fabricantes por la falta de suministro de piezas, hacía pensar que este año el alquiler disminuiría.

Y aunque desplazarse en autocaravana o camper no es barato, la libertad de conocer muchos sitios y la capacidad de improvisar, siguen siendo las grandes ventajas de quienes escogen el caravaning.

Yescapa, la comunidad de alquiler de vehículos caravaning más grande de Europa que conecta a los viajeros con miles de propietarios particulares y profesionales de autocaravanas y furgonetas camper, experimenta en el último año en la región de Castilla y León un aumento de cerca del 50% en el número de nuevos vehículos de caravaning registrados en la plataforma.

Grandes impulsores del turismo de interior

Yescapa prevé un buen verano para el turismo itinerante, confirmando que cada vez son más los viajeros que incluyen destinos rurales de interior en sus vacaciones y escapadas. Y es que el caravaning se ha posicionado como la solución ideal para aquellas personas y familias que quieren seguir viajando y moviéndose con libertad.

La España más rural y desconocida representa un enorme patrimonio natural y cultural alejado del turismo de masas, lo que supone un atractivo enorme para el viajero caravaning.

No es la primera vez que la plataforma colabora con proyectos sociales en el medio rural. En su apuesta firme por llevar viajeros a conocer iniciativas en el medio rural más desconocidas, en esta ocasión se desplaza a Joarilla de las Matas para apoyar el Modorrowland Fest.

Redescubriendo los festivales rurales más alternativos de España

El Modorrowland Fest nació en 2017 de la iniciativa de siete jóvenes de Joarilla de las Matas con un objetivo común: organizar una fiesta para dinamizar y dar a conocer el pueblo y sus recursos más allá del verano.

El festival se celebra los días 18, 19 y 20 de agosto con LaLa Love You como cabeza de cartel. Otros grupos como El Niño de la Hipoteca, The Son of Wood, Hector Calderon, Coz, Katarsis, Vermuzazo, Grex, Los Invaders, Dj Plan B entre otros, ofrecerán su mejor música para los visitantes.

Un emplazamiento idílico en la Alameda de Joarilla de las Matas donde autocaravanas y campers dispondrán de una zona de acampada y parking para disfrutar del festival rural.

Será el pistoletazo de salida para el apadrinamiento de Joarilla de las Matas por parte de Yescapa, que ofrecerá asesoramiento y acompañamiento a través de la iniciativa social Vanwoow, para que el municipio pueda adaptarse al turismo caravaning y dar a conocer el pueblo y sus atractivos a toda la comunidad de viajeros itinerantes.