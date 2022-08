Espais Industrials, empresa especializada en solares industriales y naves logísticas de nueva construcción Emprendedores de Hoy

Espais Industrials es una compañía inmobiliaria exclusivamente dedicada a la compra, venta y alquiler de terrenos industriales, naves logísticas y naves industriales en diversas zonas de Cataluña. Tienen más de 20 años de experiencia en los cuales han dedicado todos sus esfuerzos para ofrecer soluciones efectivas para distintas clases de empresas.

Uno de los puntos fuertes del negocio son las naves logísticas de nueva construcción, debido al impulso que están tomando las actividades industriales. Otro nicho de mercado en el que Espais Industrials está especializado es el de solares industriales, cada vez más estratégico por la falta de suelo logístico en el noreste de la península.

La logística en el sector inmobiliario industrial El equipo de Espais Industrials ha visto como las superficies diseñadas para facilitar las operaciones logísticas están teniendo cada vez más demanda. Ya no se trata solo de solares abiertos para que una empresa desarrolle su actividad o lo use como centro de acopio. Ahora se imponen espacios con funciones específicas para optimizar los procesos industriales. A estos se les conoce como naves logísticas.

Esta inmobiliaria especializada dispone de varias de estas propiedades en calidad de alquiler. Afirman que la razón de su demanda es que las empresas necesitan ser eficientes para seguir siendo competitivas. Un ejemplo es la nave logística que ofrecen en la zona de Martorell. Se trata de una propiedad con 10.000 metros cuadrados de superficie y 10 metros de altura. Tiene áreas para depósito, 11 muelles de carga y zona para oficinas administrativas.

Es decir, una nave logística es un espacio que tiene la suficiente versatilidad para que la empresa concentre en un solo lugar varios procesos. Esto genera una mayor fluidez en la gestión y abarata la estructura de costos de producción. Espais Industrials asegura que esta optimización es justo lo que están buscando muchas compañías.

Los suelos industriales Los suelos industriales son las superficies clasificadas como tales por parte de los planes de ordenación urbanística municipal que definen su régimen jurídico. Constituyen, en muchos casos, el elemento de mayor gasto económico de una compañía porque se trata del espacio donde se asentará la empresa. Se trata, siempre, de una inversión a largo plazo.

Los expertos de Espais Industrials dicen que estos suelos deben elegirse utilizando una serie de parámetros. Uno de los fundamentales es el de la comunicación. Debe tener acceso a rutas viales que conecten con los centros de producción o de consumo, como las ciudades grandes. Lo más importante es que debe estar amparado por la normativa municipal para que permita el desarrollo de actividades industriales.

En la actualidad pueden verse en internet muchas ofertas de espacios que se venden como suelos industriales. El consejo de estos expertos es dejarse asesorar por gente con experiencia y especializada en el tema. Se trata de una inversión cuantiosa, por lo que se requiere hacerla con ciertas precauciones y garantías de que los proyectos de la empresa no se verán entorpecidos.



