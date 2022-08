¿Qué aspectos se deben conocer para evitar la muerte súbita de un lactante?, por Cool-Dreams Emprendedores de Hoy

La Muerte Súbita del Lactante (SMSL) es un síndrome que afecta a 1 de cada 2.000 bebés, representando en los países desarrollados la primera causa de muerte infantil entre el primer mes y el año de vida. Por ende, es fundamental para los padres estar alerta sobre los factores de riesgos y las formas de reducir las probabilidades de que suceda. Con este fin, la empresa especializada en productos para las primeras etapas del bebé, Cool-Dreams, ofrece la malla transpirable Oxygen para cunas, con la que se previene el riesgo de asfixia y atrapamientos de brazos y piernas.

¿Qué es el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante? También conocida como “muerte de la cuna”, el SMSL hace referencia a la muerte de un bebé mientras duerme, de manera repentina e imprevisible, la cual se comprueba al no encontrar explicaciones médicas o forenses una vez realizada la autopsia. Este síndrome afecta principalmente a bebés de entre 1 y 10 meses, dándose mayormente en niños y con una incidencia que aumenta en los meses de invierno.

Si bien no existen certezas acerca de las causas que provocan la muerte súbita del lactante, puede haber distintos factores naturales y externos que influyan para que se produzca.

Entre los primeros, es posible mencionar anomalías en el cerebro, especialmente en bebés prematuros, trastornos metabólicos que originen una interrupción de la respiración o defectos en el sistema inmunológico que repercutan en el ritmo cardíaco del niño.

Por otra parte, entre los factores ambientales que aumentan el riesgo de muerte súbita se pueden mencionar las posiciones en las que duerme el bebé, ya sea boca abajo o de costado, así como el tipo de superficie en las que lo hacen, siendo los colchones blandos los que pueden bloquear las vías respiratorias.

¿Cómo prevenir el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante? Una de las claves a la hora de reducir el riesgo de muerte súbita en los bebés es la posición en la que duerme, por lo cual es recomendable que lo hagan boca arriba, ya que se reduce considerablemente el peligro debido a que el niño no tendrá un sueño tan profundo. De esta manera, podrá respirar y moverse con mayor facilidad, así como desabrigarse si sufre calor.

Otra recomendación importante a la hora de prevenir el SMSL es cubrir la cuna con un protector de malla transpirable, el cual evita que se concentre el calor en el interior de la cuna, facilitando la circulación del aire. En este sentido, Cool-Dreams cuenta con la malla transpirable Oxygen, producto compuesto por microsegmentos de tejido técnico 3D, los cuales promueven la evacuación del calor del cuerpo del bebé, mejorando su transpirabilidad para lograr un ambiente seco y fresco.

