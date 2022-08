Tiffany´s diseña la Copa del Invocador de este año, el trofeo de los Worlds de League of Legends

LoL Esports colabora con la icónica firma de joyería Tiffany & Co. para rediseñar la famosa Copa del Invocador, que se revelará durante el Mundial 2022 Riot Games y la legendaria marca de joyería Tiffany & Co. han anunciado hoy una nueva colaboración plurianual mundial con los esports de League of Legends (LoL Esports) que convierte a Tiffany & Co. en la diseñadora de trofeos oficial del Campeonato Mundial de League of Legends.



La culminación de esta nueva colaboración es un rediseño de la joya de la corona de LoL Esports, la Copa del Invocador, que recibirán anualmente los ganadores del Mundial. El nuevo diseño debutará a nivel global el lunes, 29 de agosto, a las 16:00 (hora peninsular) en los canales digitales y redes sociales de Riot Games, LoL Esports y Tiffany & Co.





Naz Aletaha, directora de LoL Esports a nivel mundial en Riot Games, comenta: "La Copa del Invocador es un símbolo de grandeza en el mundo de los esports y el mayor logro de League of Legends. Los equipos que la alzan representan a la flor y nata de nuestro deporte, y su pericia se convierte en parte de la historia imperecedera de LoL Esports. Cuando estudiamos cómo aumentar el prestigio que supone emerger victorioso en el Campeonato Mundial, solo se nos ocurrió una compañía con la que aspirábamos colaborar para la Copa del Invocador. Tiffany & Co es una marca con una gran historia y la principal diseñadora de los trofeos deportivos más importantes. Nos enorgullece colaborar con ella para homenajear a los campeones del mundo pasados, presentes y futuros".

Desde 1860, Tiffany & Co. ha sido la marca líder en la creación de trofeos atemporales con los que representar el pináculo de los logros atléticos de múltiples deportes profesionales, como fútbol, baloncesto y béisbol. Ahora la Copa del Invocador de LoL Esports se unirá a los icónicos trofeos de otros campeonatos deportivos, como la Silver Dragon Cup de la LoL Pro League, diseñada y creada a mano por Tiffany & Co. Para conmemorar el décimo aniversario de LoL Esports en China, la Silver Dragon Cup incorporó preciados objetos de anteriores leyendas de la LPL, además de partes del trofeo original.



Para diseñar de forma conjunta la nueva Copa del Invocador, que pesa 44 kilos y mide aproximadamente 70 cm, fue necesario un extenso proceso creativo en el que colaboraron LoL Esports y Tiffany & Co. Este moderno diseño cobró vida a lo largo de cuatro meses, sumando un total de 277 horas de trabajo de los maestros artesanos de la marca que se encargan de crear más de 65 trofeos al año desde su taller de Cumberland, Rhode Island. Utilizando herramientas y técnicas que datan de mediados del siglo XIX, además de soluciones innovadoras, esta nueva obra maestra hecha de plata esterlina refleja la añeja y extraordinaria herencia artesanal de Tiffany.

Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de producto y comunicación en Tiffany & Co., comparte: "Nos alegra seguir colaborando con los esports de League of Legends y tener la oportunidad de formar parte de la evolución de la marca hasta convertirse en el deporte electrónico más popular del mundo. Crear la Copa del Invocador es una acontecimiento importante para Tiffany dentro del mundo de los esports, además de un emocionante nuevo capítulo que se sumará; a nuestros 160 años de historia creando trofeos deportivos a mano".





El Campeonato Mundial de League of Legends regresará a Norteamérica por primera vez desde 2016 y volverá a organizarse un tour por múltiples ciudades después de un parón de dos años. Esta competición comenzará con la fase de apertura, que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre en Ciudad de México, y, más adelante, se celebrarán la fase de grupos (7 - 10 y 13 - 16 de octubre) y los cuartos de final (20 - 23 de octubre) en Nueva York. Las semifinales se organizarán el 29 y 30 de octubre en Atlanta, Georgia, y la final del Mundial 2022 tendrá lugar el 5 de noviembre en San Francisco, California.



El Mundial es la cumbre de las competiciones de esports, ya que los mejores equipos de 11 ligas regionales compiten por hacerse con el título de campeón del mundo. 24 equipos de las 11 ligas profesionales de Riot participan en un torneo que dura un mes para convertirse en el mejor del mundo. Año tras año, el Mundial continúa rompiendo sus récords anteriores, ya que la final de 2021 tuvo una audiencia media por minuto de más de 30 millones de espectadores y alcanzó los 73 millones de espectadores simultáneos