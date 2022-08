Llegan las camper a OK Mobility como nueva opción de movilidad para vivir experiencias Van Life Comunicae

jueves, 18 de agosto de 2022, 13:32 h (CET) La empresa de movilidad global sigue sumando nuevas alternativas de vehículos, incorporando furgonetas camperizadas a su flota OK Mobility introduce furgonetas camperizadas a su ya extensa oferta de movilidad, dando un paso más en su apuesta por la movilidad global. Esta nueva opción de vehículo permite a los clientes de OK Mobility vivir experiencias Van Life, dando respuesta así a la alta demanda de este nuevo estilo de viaje. En concreto, la empresa de movilidad global pone a disposición de los usuarios el modelo Iveco Daily Camper.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, asegura que "estos nuevos vehículos camperizados son el claro ejemplo de la apuesta que venimos realizando desde OK por fomentar la libertad y flexibilidad de los viajeros, quienes buscan, cada vez más, vivir momentos únicos e inolvidables. De esta manera, nuestros clientes ya pueden vivir experiencias Van Life, donde su única preocupación sea disfrutar del viaje; ya sea una escapada de fin de semana, unas vacaciones o unos días de desconexión por costa o montaña".

Precisamente, y para garantizar la total tranquilidad y disfrute de los viajeros, el Chief Supply Chain Officer de OK Mobility, Gilles Redard, explica que "estas nuevas camper de alta gama están completamente equipadas y cuentan con todas las prestaciones en habitabilidad, tecnología y seguridad".

Las Iveco Daily Camper automáticas se caracterizan por contar con asientos adaptables que permiten realizar diferentes configuraciones del espacio para adecuarse en cada momento a las necesidades de los viajeros. Así, cuentan, además de la cocina y el cuarto de baño, con un diseño interior modular convertible en salón, espacio de almacenaje o dormitorio (con dos camas dobles con capacidad de hasta cuatro pasajeros).

Las nuevas furgonetas camperizadas se suman a las diferentes alternativas de vehículos de OK Mobility que, además de coches, incluyen motos y vehículos industriales.

Estas nuevas camper ya se pueden reservar a través de la web okmobility.com y de la App de OK Mobility.

