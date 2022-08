Guppy, beneficiada por el programa nacional MOVES Proyectos Singulares II, dotado con Fondos Europeos Comunicae

jueves, 18 de agosto de 2022, 09:52 h (CET) El proyecto acelerará la misión de la compañía: favorecer la movilidad sostenible en las provincias españolas y conectarlas entre sí, con vehículos 100% eléctricos de mayor autonomía y velocidad de recarga que consuman energía solar fotovoltaica de autoconsumo, 100% renovable. El programa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno para la movilización de los fondos Next Generation EU La empresa asturiana guppy, que acaba de celebrar su tercer aniversario, recibirá casi un millón de euros de los fondos del programa MOVES Proyectos Singulares II para desarrollar su proyecto más ambicioso, que pretende romper con los modelos actuales de carsharing, que se caracterizan por su ámbito de actuación a una única ciudad, y aportar a los usuarios una opción adicional a los desplazamientos interprovinciales.

Como continuación de la primera edición, el MOVES Proyectos Singulares II, dotado con una inversión de 100 millones de euros, se dirige a la selección y concesión de ayudas para proyectos singulares relativos a desarrollos experimentales e innovadores relacionados con el vehículo eléctrico y de pila de combustible en el territorio nacional a fin de alcanzar la madurez tecnológica que facilite su comercialización.

El objetivo es lograr un transporte más eficiente dado que este sector es responsable del orden del 30% de las emisiones en términos de CO2 equivalente en España.

El programa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), diseñado por el Gobierno para la movilización de los fondos Next Generation EU.

Plataforma sostenible de movilidad compartida interprovincial

De todas las solicitudes presentadas a la convocatoria a nivel nacional, solo 91 de ellas recibirán ayuda, y entre las iniciativas ganadoras se encuentra la elaborada por guppy, que contaba con las cartas de apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), FAEN (Fundación Asturiana de la Energía), Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), INEGA (Axencia Instituto Enerxético de Galicia) y los Ayuntamientos de Gijón y Torrelavega.

Su proyecto ‘Plataforma sostenible de movilidad compartida interprovincial: interoperabilidad y nuevos servicios’ ha obtenido una puntuación de 58.75 y recibirá una ayuda de 832.500 euros, que supone el 40% de la inversión total a realizar por la compañía de carsharing.

Las actuaciones de mejora que contemplan las iniciativas ganadoras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses. En el caso de guppy, el proyecto aborda los siguientes retos:

Adquisición de flota de gran autonomía y bajo tiempo de recarga que fomente los alquileres interprovinciales de media y larga distancia. Gestión de los puntos de recarga desde la app guppy para favorecer que los usuarios carguen su guppy desde la app, especialmente para estos alquileres interprovinciales, llevándose todas las gestiones a través de la misma, facilitando y simplificando la operativa al cliente. Inteligencia de gestión de aparcamiento en las ciudades, es decir, interconexión con otras plataformas o medios de transporte sostenibles, monitorización de plazas de aparcamiento para optimizar la movilidad y reducir la congestión por búsqueda de aparcamiento, etc. Integración en la app de guppy de más servicios de movilidad sostenible, como alquiler de vehículos con conductor, 100% eléctricos, preferiblemente taxis, que complemente el servicio ofrecido por guppy bajo demanda y con precios fijos y controlados. Integración de las baterías de segunda vida, dando apoyo a la energía fotovoltaica para cargas vinculadas. Cada una de estas líneas de actuación busca acelerar la transformación sostenible y digital de las ciudades y acercar a los usuarios una alternativa a los desplazamientos interprovinciales más limpia y económica, capaz de proteger la salud de los ciudadanos y del medioambiente.

En los tres años de funcionamiento del servicio, que nació en 2019 en el Principado de Asturias, más de 25 mil usuarios se ha descargado la aplicación de guppy en el móvil y han realizado más de 235 mil alquileres. Además, sus vehículos eléctricos han recorrido más de 2 millones de km, dejando de emitir a la atmósfera más de 300 mil kg de CO2.

