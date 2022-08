Kayana Miniature Bull Terrier, vinculados a la raza desde 2016 Comunicae

jueves, 18 de agosto de 2022, 09:08 h (CET) Kayana Miniature Bull Terrier está dirigida por Joana Molinuevo, única responsable de la cría Bull Terrier Miniatura bajo el Afijo de Kayana registrado por FCI y apoyada indiscutiblemente por la Real Sociedad canina de España Kayana MBT, criador de Bull Terrier desde 2016, Consta de un ambiente familiar, dinámico, cercano. Un trato personalizado de tú a tú, ese es su punto fuerte para poder conocer bien a la persona que adquiere un ejemplar kayanista, llegando a hacer reuniones mensuales con sus clientes por Skype para exponer inquietudes, y lo que es más importante, compartir las anécdotas, porque son muchos los amantes y como bien se dice, quien conoce la raza sabe lo que tiene.

Desde la cuenta de Instagram de Kayana_mbt, se puede comprobar y apreciar una diversidad de situaciones diarias que se pueden vivir con un MBT, porque un perro no es solo para estar en casa o en un bar.

El equipo de Kayana invita a todos sus clientes y amigos a fomentar una vida sana y saludable, ya sea dando paseos por la montaña, ciudad, rutas de senderismo, pádel surf, exposiciones nacionales e internacionales, aseo y cuidado de los peludos, etc. etc.

Además, Kayana asesora continuamente sobre el maravillo mundo dogfrenly para que en periodo de vacaciones todos puedan disfrutar sin impedimento ni remordimiento de sus MBT; ya sea desde hoteles, apartamentos o restaurantes de España y o Europa. Todo siempre pensado para que el estilo de vida de los dueños no cambie, sino que se adaptes a las nuevas necesitades junto a su compañer@ de viaje, de la mejor manera posible, con todas las herramientas a su favor.

El objetivo de Kayana Miniature Bull Terrier es seguir trabajando como hasta ahora; mostrando una vida saludable junto con sus Mini Bull Terrier. Crecer mentalmente, aprender más si cabe de la raza porque cada día muestra desde su web y perfiles sociales situaciones nuevas. Y por supuesto, seguir cosechando sus propios éxitos, a nivel local, nacional e internacional.

En la actualidad, Kayana Miniature Bull Terrier cuenta con varios títulos Internacionales en Francia y Portugal, Nacionales en España y Regionales en País Vasco. Por todo esto, y continuando en la misma senda, Kayana quiere mantener la línea de Mini Bulls que sigue hasta la fecha.

