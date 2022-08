A Blue Thing In The Cloud, ingenieros electrónicos especializados en la tecnología RTLS Emprendedores de Hoy

Un sistema de ubicación en tiempo real o RTLS, Real Time Location System en inglés, es un sistema que permite localizar en tiempo real un dispositivo. Puede tratarse de cualquier cosa, desde un vehículo hasta una persona o un artículo en una planta de fabricación.

Los dispositivos con RTLS son empleados en muchos sectores, incluidos la atención médica, el comercio minorista, el ejército, la gestión de la cadena de suministro y los servicios postales y de mensajería. Tienen un gran futuro en sectores como la seguridad industrial y la prevención de riesgos laborales.

Las empresas o particulares interesados en esta tecnología pueden recurrir a la compañía A Blue Thing In The Cloud. Esta firma cuenta con un equipo de ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones altamente cualificados, especializados en el diseño de PCB y el desarrollo de firmware, pues cuentan con experiencia en RTLS.

¿GPS, UWB o BLE? Seguramente, la tecnología más conocida en cuanto a dispositivos de localización es la tecnología GPS. Además de esta tecnología, existen alternativas como los equipos con radio de banda ultra ancha (UWB – Ultra Wide Band) o Bluetooth Low Energy (BLE) que, desde su especificación 5.1, permiten interesantes aplicaciones de localización.

Un sistema de localización con UWB permite una precisión de localización en espacios interiores de hasta 3 cm, mientras que con BLE puede obtenerse una precisión de unos 10 cm.

La utilidad de estos sistemas puede ser la localización de activos y herramientas valiosas en una industria, pero también la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, incorporando sistemas RTLS en los trabajadores y en maquinaria industrial como robots o toros mecánicos, se puede detener un robot o una máquina, evitando accidentes, cuando una persona entra en un área definida.

A Blue Thing In The Cloud puede asesorar para tener la mejor solución en su aplicación, pues tiene experiencia diseñando productos RTLS tanto con GPS como con BLE y UWB para clientes en USA e India.

Funcionamiento Los sistemas GPS basan su funcionamiento en la medición de la distancia del dispositivo con varios satélites. Esto se consigue con un algoritmo que detecta el tiempo de vuelo de la señal de radio desde el satélite hasta el dispositivo. Con la distancia a 3 satélites, se puede tener un punto en la Tierra que indica la localización del dispositivo. La precisión es de varios metros, puesto que un error de algunos microsegundos en el cálculo del tiempo de vuelo significa un error de varios kilómetros.

Cuando se trata de un sistema con UWB, se instalan varios dispositivos llamados Anchors en la zona en la que se quiere seguir un objeto. Los objetos a seguir se denominan Tags. Tanto los Tags como los Anchors tienen que ser dispositivos con radios UWB. La tecnología UWB permite medir el tiempo de vuelo de la señal de radio desde los Tags hasta los Anchors y, del mismo modo, con la distancia a 3 puntos, cuya ubicación es conocida, se obtiene la localización del objeto a seguir.

Con BLE, existen 2 alternativas. Se puede estimar la distancia entre los Anchors y los Tags, utilizando la fuerza de la señal de radio recibida (RSSI – Received Signal Strength Indicator), y se puede también conocer el ángulo de llegada de la señal. Esta última opción es especialmente útil para aplicaciones donde se quiera, por ejemplo, guiar a personas o robots autónomos, para indicarles, por ejemplo, si ir hacia la derecha, hacia la izquierda o seguir recto.

Los interesados en construir dispositivos con capacidades RTLS pueden contratar los servicios profesionales de A Blue Thing In The Cloud, que tiene experiencia en el diseño de este tipo de dispositivos, usando la tecnología más conveniente para cada aplicación. La empresa puede ser contactada por medio de página web, correo electrónico o su página de LinkedIn, para resolver todas las dudas presentadas.



