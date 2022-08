La firma de moda Troppo y sus sudaderas unisex triunfan entre los jóvenes apasionados de la aventura Emprendedores de Hoy

En el año 2019, cuando la pandemia por Covid-19 estaba en pleno desarrollo, una marca de ropa que se ha convertido en tendencia entre los jóvenes de toda España se dio a conocer a través de la red social Instagram. Se trata de Troppo, una firma dedicada al diseño y fabricación de sudaderas unisex y otras prendas de ropa lifestyle que no ha parado de crecer y ser cada día más reconocida en todo el país.

Una nueva firma de ropa ideada por dos hermanos Esta marca comenzó cuando Pablo Fernández del Cotero, uno de los creadores, buscaba forros polares en internet para asistir a una fiesta en el campo con sus amigos y, al no encontrar uno de su agrado, decidió crear uno propio con ayuda de dos compañeros. Estos forros les gustaron a sus amigos y familiares y aunque en un principio no tenían intención comercial, empezó a venderlos de la mano de su hermana Nela Fernández del Cotero hasta que crearon una cuenta en Instagram para iniciar el negocio de manera más formal.

En el momento de fabricar las prendas, Troppo busca productos duraderos, sostenibles y de la mejor calidad, y para poder garantizar esto, han elegido varios fabricantes portugueses que además de cumplir los máximos estándares de calidad, son profesionales cercanos y familiares.​

Las prendas de Troppo siempre tienen en cuenta la aventura El concepto que identifica a cada una de las piezas creadas por Troppo es el de la aventura, que ha sido la gran musa de inspiración a la hora de crear y diseñar las diferentes prendas del catálogo. En este sentido, sus fundadores explican que la marca está asociada a la idea de vivir cada día como una nueva aventura. Por tal razón, en cada diseño tratan de plasmar este concepto y su relación con las actividades y deportes intensos como el surf, ski y motociclismo.

Sumado a esto, los diseños presentan un estilo ecléctico que refleja la versatilidad, frescura y comodidad que buscan los jóvenes para vivir con libertad cada día. Todos los modelos están enmarcados en clave lifestyle, con lo que esta empresa busca cubrir cada uno de los estilos y gustos de los jóvenes de la actualidad.

Las prendas que más identifican a esta nueva firma de moda son el polo de rayas y las sudaderas oversize, además de los forros polares, que son reconocidos como una insignia de la compañía.

A través de sus redes sociales y su sitio web, Troppo está llegando a los armarios de miles de jóvenes que se identifican con el estilo aventurero distintivo que muestran en sus prendas.



