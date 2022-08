Obtener alimentos con proteína de la mano de FITstore Emprendedores de Hoy

17 de agosto de 2022

Todos los deportistas necesitan una dieta rica en alimentos con proteínas, tanto para mantener la musculatura como para obtener mejores resultados deportivos. Ahora bien, los suplementos proteicos no solo se emplean en el ámbito de las actividades físicas, sino también en tratamientos terapéuticos que buscan mejorar el sistema inmune o prevenir la pérdida de vigor en los músculos tras una operación o enfermedades de distinta índole.

En FITstore, es posible conseguir una gran variedad de este tipo de productos. Algunos suplementos contienen proteínas hidrolizadas, mientras que otros las presentan de manera aislada. También hay alimentos con proteínas veganas, de suero, de huevo y de liberación sostenida.

La importancia de las proteínas para los deportistas Una de las claves de las proteínas para los deportistas es el gran aporte de aminoácidos que garantizan. De hecho, contienen aminoácidos esenciales y no esenciales, que son importantes para el normal desarrollo de las funciones vitales. Estas moléculas contribuyen a la recuperación y a la construcción celular. Ambas son funciones muy necesarias, ya que durante el ejercicio se destruyen fibras musculares que es necesario recuperar para poder tener un buen rendimiento.

Por otra parte, las proteínas contienen minerales como el calcio, que contribuye a mantener al sistema óseo sano. Además, estos alimentos reducen el apetito y pueden contribuir a paliar la ansiedad. Según distintos estudios, basta con una dosis de 20 gramos de suplemento proteico después del entrenamiento para mejorar la fuerza muscular y gozar de todos los beneficios anteriormente mencionados.

¿Cómo distinguir a las proteínas de buena calidad? Según los especialistas de FITstore, para distinguir los alimentos con proteínas que son de alta calidad es necesario observar los ingredientes. Las proteínas simples no deberían tener aminoácidos extra, como creatina, glicina o taurina, dentro de sus componentes. Algunas empresas incluyen estos elementos para aumentar el contenido proteico con un bajo coste.

Asimismo, es conveniente que el edulcorante sea la sucralosa o, en su defecto, la estevia. Ambos tienen un aporte neutro de calorías, aunque el primero ha demostrado ser un mejor reemplazante de la azúcar en cuanto a sabor y resultados sensoriales.

Por otra parte, FITstore advierte que los múltiples sellos que es posible encontrar en estos productos no son necesariamente una garantía de calidad, por lo cual no es conveniente prestarles mucha atención.

La línea FITstyle que comercializa esta tienda online viene envasada en un formato de 500 gramos. Pueden ser tomadas por toda la familia porque son aptas para todas las edades y sexos. Los sabores se desarrollan y actualizan, según las preferencias que expresan los usuarios de la tienda en las redes sociales.

Los alimentos con proteínas que vende FITstore no contienen ingredientes de relleno, azúcares, espesantes ni ingredientes desconocidos, garantizando efectos positivos como una mejor recuperación muscular y la pérdida de tejido adiposo.



