7 ventajas indiscutibles de traducir una página web

Traducir el contenido de una página web genera muchos beneficios si se desea internacionalizar una empresa. Cada vez más compañías utilizan los servicios de traducción para acercar su producto o servicio a nuevos mercados y consumidores internacionales. K&J Translations es una agencia de traducción experimentada capaz de llevar a cabo traducciones hasta en 85 idiomas en las temáticas laborales más complejas.

Beneficios de traducir una página web Las páginas multilingües están cada vez más presentes en el mercado digital, esto se debe a que la digitalización de los procesos de venta abrió la posibilidad de que una marca llegué a cualquier parte del mundo con tan solo un clic. Hay plataformas que se conforman con la traducción automática, pero esto es un error, puesto que el bot de traducción no está completamente preparado para contextualizar ciertas palabras y frases. Además, al ofrecer una interpretación equivocada, los clientes pueden abandonar el proceso de compra por desconfiar del servicio.

Para que esto no ocurra, los traductores especializados cuentan con la capacidad de relacionar el contenido en el idioma original y crear una versión adecuada para que el lector de otra lengua lo entienda a la perfección. De esta forma, tener un sitio web fácil de leer en el entorno internacional ofrece la posibilidad de mejorar la comunicación, ampliar el público objetivo y, de esta manera, convertir los lead en ventas reales.

Aquí el equipo e K6J Translations resume las 7 ventajas más relevantes que una traducción multilingüe aportará a un negocio:

Llegar a más público La gente comparte deseos y necesidades similares en todo el mundo. Los italianos se bañan, los estadounidenses necesitan aplicaciones de productividad, a los chinos les gusta estar en forma. La lista de similitudes continúa porque los gustos se están fusionando en todo el mundo. Por consiguiente, hablar varios idiomas da acceso a un público más amplio que puede estar igualmente interesado en un producto sin importar en que parte del mundo se encuentre.

Localizar un sitio web no solo llega a más público. También da la oportunidad de aumentar masivamente la audiencia. ¿Cómo? Siendo visto por un mega grupo de compradores potenciales. Con más de 5.100 millones de usuarios de Internet registrados en 2022, las posibilidades de mercado son enormes.

Mejorar la comunicación Puede que esto no sea una sorpresa, pero los sitios web multilingües mejoran la comunicación. Aunque cada vez más personas puedan entender el inglés, eso no significa que todo el mundo quiera comprar en páginas web que solo ofrecen este idioma como opción. Una encuesta realizada por Common Sense Advisory reveló que el 75 % de los compradores online que no hablan inglés prefieren comprar productos en su lengua materna.

Otro 60 % rara vez visita sitios web en inglés. Si se piensa en el tamaño del mundo y en el hecho de que más de la mitad de los usuarios de Internet se encuentran en las regiones de Asia y el Pacífico, la cosa empieza a estar clara: localizar un sitio web en otros idiomas mejora la comunicación global.

Mayor satisfacción del cliente Los sitios web localizados conducen a una mayor satisfacción de los clientes, suponiendo que se haya tomado el tiempo de localizarlos bien, que la experiencia de usuario sea óptima, que la cesta de la compra funcione y que se ofrece un mensaje atractivo. Si los clientes creen que realmente se preocupan por ellos y que se han tomado la molestia de adaptar un producto o servicio a sus necesidades, eso generará una mayor satisfacción del cliente de forma natural. Esto se traduce en mejores críticas, en la repetición del negocio, en más clientes y en una situación general en la que todos sañen ganando.

Los sitios web traducidos no son penalizados por contenido duplicado No hay que preocuparse de que los motores de búsqueda penalicen por contenido duplicado. Los sitios web traducidos no son penalizados por contenido duplicado. Es necesario configurar las etiquetas Hreflang para que Google sepa que la página que está analizando es el equivalente en alemán, francés o árabe. Configurar las etiquetas Hreflang para un sitio web multilingüe es bastante sencillo y evita el problema del contenido duplicado. También ayuda a Google a indexar las páginas de un sitio web.

Impular los motores de búsqueda ¿Alguien ha dicho impulsar los motores de búsqueda? ¿O sea un mejor SEO?

Sí. La localización de un sitio web en diferentes idiomas mejora la clasificación en las SERP a nivel local en todo el mundo. ¿Por qué? Porque traducir y localizar un sitio web en diferentes idiomas para diferentes poblaciones, está satisfaciendo las necesidades de los clientes.

Está optimización del sitio web para los términos de búsqueda clave en Alemania, Bélgica, el Reino Unido, o donde sea que se quiera hacer negocios significa que se está escuchando lo que quieren los usuarios y tomando nota de la forma en que buscan las cosas. Esto se traduce en un aumento en el ranking y un impulso de Google para aumentar los clientes potenciales.

Aumentar las conversiones y las ventas No tiene sentido invertir tiempo y dinero en la localización de un sitio web si no va a generar mayores conversiones y aumentar el retorno de la inversión. El hecho de que haya más de cinco mil millones de usuarios de internet en el mundo no significa que todos vayan a ser candidatos para un producto. Por lo tanto, es muy importante elegir con cuidado el idioma al que se desea localizar.

Hacen falta más de 7.000 idiomas para llegar a todo el mundo. Por esta razón, como paso previo, es fundamental comprobar, analizar y realizar un perfil de los visitantes al sitio web. De este modo, se obtendrá el máximo rendimiento de la inversión en traducción.

Satisfacer a la mayoría Aunque se podría argumentar que no se puede complacer a todo el mundo, sí se puede complacer a la mayoría haciendo que un sitio web sea multilingüe. Casi el 90 % los usuarios de internet en la UE están de acuerdo en que el sitio web debe estar en su lengua materna. Eso significa que nueve de cada diez clientes europeos apreciarán los esfuerzos de una empresa que invierte en servicios de traducción.

Agencia de traducción especializada Contar con un sitio web traducido permite impulsarlo en los motores de búsquedas para los países que hablan ese idioma. De esta forma, se logra optimizar la web con diferentes palabras claves, para que los clientes de otras lenguas accedan a la información que se ofrece. Así, se logra obtener un aumento significativo de las visitas a la web y, al añadir el botón para el idioma correspondiente, el cliente puede acceder a la información en su idioma, lo cual beneficia todo el proceso de compra.

K&J Translations conoce la relevancia de la traducción multilingüe y su equipo se encarga, no solo de realizar una traducción ajustada al contexto, sino que también realiza un estudio adecuado de la terminología que se usa en el texto, así, encuentran el vocabulario correcto para que el lector nativo encuentre y comprenda el contenido de la forma adecuada.

En definitiva, para adentrarse en el mercado internacional y satisfacer las necesidades del cliente, la traducción es la herramienta que necesitan los sitios web.