La licitación pública que se generará por los Fondos Next Generation, por Mindhead Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 12:57 h (CET)

La crisis socioeconómica generada por la pandemia tuvo un gran impacto en diversos sectores empresariales, exceptuando aquellos cuyos servicios se consideraron esenciales. Debido a esto, la Unión Europea diseñó un programa para priorizar la recuperación de las empresas e intentar amortiguar el desastre sufrido. Fue así como, a finales de 2020, nacieron los denominados fondos Next Generation.

Esta iniciativa representa una verdadera inyección de liquidez para ayudar al tejido empresarial e impulsar proyectos de valor estratégico. Para poder acceder a estos fondos, es necesario competir por la adjudicación de una licitación pública. En este sentido, la empresa Mindhead representa una buena opción para asesorar a los empresarios españoles que desean beneficiarse de este capital.

Fondos Next Generation generarán un incremento de licitaciones públicas España tiene una importante participación en la recepción de los fondos Next Generation. Sin embargo, no alcanza la misma velocidad que otros países europeos sobre la llegada de estas ayudas. De hecho, se ha publicado en diferentes medios que apenas un 2 % de los fondos han llegado a la empresa privada.

A pesar del enorme retraso que está teniendo España con la distribución de los fondos, se observa que un gran importe va a estar destinado a las administraciones públicas. En consecuencia, se generará un importante incremento de licitaciones públicas. Esto se convierte en una gran oportunidad para el sector empresarial en un contexto a futuro.

El primer paso para la adjudicación satisfactoria de una licitación pública consiste en explorar las diferentes convocatorias. Estas se publican en la Plataforma de Contratación del Estado. En cada caso, los interesados deben presentar un proyecto empresarial que persiga las directrices y características de cada convocatoria. Estos serán analizados por el Ministerio correspondiente, el cual se encarga de distribuir los presupuestos recibidos.

Para maximizar las oportunidades de conseguir la adjudicación de la licitación pública, lo más recomendable es estar informado de todas las características del procedimiento. Desde Mindhead, se especializan en ayudar a las empresas a presentarse a licitaciones públicas, sobre todo a aquellas que jamás han trabajado para el sector público.

Asesoría para acceder a subvenciones públicas Mindhead es una consultoría estratégica a través de la cual se asesora y orienta a empresas, trabajando de manera directa con su tren ejecutivo. Cuenta con un equipo de profesionales especializados en licitaciones públicas, con una amplia experiencia en la tramitación y gestión de servicios de concursos a nivel local, nacional y autonómico.

Desde esta consultoría, ayudan a autónomos, empresas y pymes a identificar oportunidades de negocios. En lo que respecta a los fondos Next Generation, se encargan de elaborar los proyectos y realizar los trámites ante la administración pública.

Los empresarios españoles deben aprovechar los fondos Next Generation para impulsar la recuperación y el desarrollo de sus negocios. Mindhead representa una muy buena opción para asesorarlos en el proceso, gracias a sus más de 25 años de trayectoria en el mundo de la consultoría.



