GRUPO LINKA ofrece soluciones de alto valor en seguridad informática

miércoles, 17 de agosto de 2022, 11:56 h (CET)

Mantener la infraestructura tecnológica de una empresa en excelentes condiciones, también implica un constante monitoreo del funcionamiento de los equipos y un análisis de las amenazas cibernéticas a las que se ven expuestos.

Para empresas dedicadas a la seguridad informática y el mantenimiento informático como el GRUPO LINKA, es necesario que las organizaciones revisen con frecuencia el estado de sus redes, equipos y centros de almacenamiento de información, de tal manera que sus archivos no se vean expuestos a ataques o robo de datos.

Mantenimiento informático GRUPO LINKA ofrece planes de mantenimiento informático Madrid diseñados para que las empresas no tengan que preocuparse por el estado de su infraestructura informática. Sus profesionales se caracterizan por revisar en detalle el estado de los equipos, reportar y reparar las novedades existentes e integrarse a la compañía como técnicos del departamento de soporte informático. Todos los planes incluyen revisiones periódicas cada trimestre, un primer mes de prueba gratuito para exponer a la compañía el nuevo esquema de trabajo, horas de asistencia ilimitada, mantenimiento remoto con un asesor especializado, informes detallados de la implementación de nuevas estrategias de mantenimiento informático, etc.

Dependiendo del nivel de soporte que necesite la compañía, GRUPO LINKA ofrece planes de mantenimiento diferentes que permiten establecer una estructura de trabajo acorde a las particularidades de cada empresa. Los planes también incluyen un call center técnico atendido por personal especializado, capaz de resolver incidencias de manera inmediata a través de aplicaciones de trabajo remoto.

De no ser posible reparar el problema por esta vía, GRUPO LINKA se encarga de programar la visita de un técnico de atención in situ sin ningún coste adicional, manteniendo una tarifa plana y sin sorpresas.

Seguridad informática y mantenimiento de equipos GRUPO LINKA reconoce que una infraestructura tecnológica en excelentes condiciones y bajo un monitoreo constante es menos propensa a las amenazas cibernéticas, ya que sus equipos se encuentran en las capacidades de funcionamiento para responder ante cualquier ataque. En ese sentido, las empresas que buscan proteger sus datos y la mecánica de todos sus dispositivos informáticos, deben, en primera instancia, contratar un servicio sólido de mantenimiento y soporte técnico.

Por tal razón, esta compañía invita a todas las organizaciones interesadas en implementar un departamento de soporte experto y estructurado, a que contraten su servicio de mantenimiento y aprovechen las ventajas competitivas de contar con personal experto para controlar su estructura tecnológica.

Gracias al trabajo de estos profesionales, los directivos y empleados de la compañía solo deberán preocuparse por el control interno de la empresa y no por las posibles amenazas a las que se ve expuesta su información, generando mejores herramientas para el desempeño eficaz de sus empleados.



