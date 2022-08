Brooklyn Fitboxing es la solución para quienes no tienen tiempo de ir al gimnasio Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 10:52 h (CET)

La práctica deportiva o el acondicionamiento físico en general tienen una gran variedad de beneficios para la salud como reducir el estrés, mejorar la coordinación o fortalecer la resistencia cardiovascular, entre algunos otros. Sin embargo, algunas situaciones como la carga laboral, las actividades sociales o los horarios impiden a muchas personas entrenar o practicar algún deporte con regularidad.

En la ciudad de Málaga, una de las mejores opciones de entrenamiento es el centro de Brooklyn Fitboxing ubicado en Perchel, cuyos métodos ofrecen resultados visibles a partir de la octava semana. Además, ofrecen una buena solución a las personas que disponen de poco tiempo para entrenar, gracias a sus sesiones de alta intensidad.

Un entrenamiento efectivo y accesible a los horarios más ajustados Los horarios, tensiones y exigencias laborales de la vida moderna representan frecuentemente una dificultad para entrenar el cuerpo y llevar una vida sana. Sin embargo, por esta misma razón, resulta tan importante cuidar la condición física, ya que, de lo contrario, todo este estrés y presión puede generar graves consecuencias en la salud.

En su centro deportivo Perchel, esta empresa ofrece una experiencia de entrenamiento emocionante que ayuda a liberar el estrés y al mismo tiempo mejorar la salud y la condición física, mediante un programa que tan solo requiere dos días de entrenamiento a la semana, divididos en sesiones de 47 minutos.

Esta modalidad ofrece una de las mejores soluciones a quienes tienen un horario ajustado porque, a pesar de que los entrenamientos puedan aparentar ser cortos y escasos, la combinación entre ejercicios de boxeo y las rutinas de entrenamiento fitness, al serde alta intensidad son suficientes para potenciarse al máximo y generar resultados visibles en tan solo ocho semanas de entrenamiento constante.

La motivación que despierta este entrenamiento en los participantes Como señalan sus entrenadores, para Brooklyn Fitboxing la seguridad de sus participantes es prioritaria. Por esta razón, sus entrenamientos no requieren contacto, sino que enfocan las técnicas de kickboxing e incluso algunas del Muay Thai en el acondicionamiento físico de cada participante. Asimismo, se combinan con un entrenamiento funcional para proporcionar los mejores resultados, en cuanto al fortalecimiento de diversos atributos como la fuerza muscular, capacidad de reacción, resistencia cardiovascular e incluso coordinación motriz.

No obstante, el mayor beneficio de estos entrenamientos radica en el efecto estimulante y la sensación satisfactoria que brindan. La combinación entre la alta intensidad y técnicas de golpeo hace de cada sesión no solo un entrenamiento efectivo, sino que también supone una experiencia altamente estimulante para los usuarios. Esto les ayuda a romper con todas esas sensaciones que limitan sus intenciones de entrenar, como la pereza, desidia y aversión por el deporte y transformarlas en altas descargas de adrenalina y sensaciones eufóricas que motivan al practicante, cada vez más, a seguir con sus hábitos de entrenamiento.



