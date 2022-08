Los 4 sofás cama de Mimma Gallery con mecanismo italiano Emprendedores de Hoy

Un plus de funcionalidad y diseño para el hogar Los sofás cama, con todo el estilo de un sofá y la comodidad de una cama. No hay nada que guste más que un mueble funcional. Y es que los sofás cama, desde siempre han sido uno de los perfectos aliados de los espacios pequeños. Aunque para aquellos que tengan un espacio más amplio, contar con uno de estos muebles, tampoco vendrá mal y aportará un plus de funcionalidad.

La elección del sofá cama perfecto no es nada fácil. Por ello, en Mimma Gallery cuentan con un equipo de asesores que ayudarán a encontrar el modelo ideal que se adapte a cada gusto, necesidad y por supuesto, hogar.

A continuación, se presentan los 4 sofás cama de Mimma Gallery más fáciles de convertir gracias a su mecanismo italiano y que garantizarán un descanso de calidad. Además, gracias a sus diseños, integrarlos con la decoración, no será un problema.

URBAN, un sofá cama moderno Un modelo de tres plazas muy elegante disponible con diferentes opciones de tapizado con telas exclusivas y propiedades antimanchas. Todas ellas son exclusivas de Mimma Gallery. Disponible en varios colores: Alda, Brina, Caelia, Ambra, Donnia, Chiara, Pia, Verita, Idara, Betania y Babel. Sus medidas son de 140 x 96 x102 cm. El fondo de la cama abierta es de 210 cm.

HOLIDAY, un sofá cama con chaiselongue en rosa empolvado Perfecto para espacios amplios, ya que está disponible en 2 y 3 plazas y chaise longue. Con un diseño de líneas sencillas, el modelo Holiday, se convertirá en el anfitrión más elegante del hogar. Y gracias a la altura de su respaldo, permite una sentada de lo más cómoda. Para una limpieza profunda, se puede desenfundar su asiento, respaldo y brazo. Sus medidas son de 155 x 96 x 102 cm. El fondo de la cama abierta es de 210 cm

STYLE, un modelo que hace honor a su nombre Se caracteriza por sus líneas rectas y su tapizado en color azul. Este tres plazas, está disponible en tela con propiedades antimanchas y varios colores para escoger el favorito: Alda, Brina, Caelia, Ambra, Donnia, Chiara, Pia, Verita, Idara, Betania y Babel. Una opción ideal que facilitará su limpieza, ya que se puede desenfundar su asiento, respaldo y brazos. Sus medidas son de 167 x 96 x 105 cm. El fondo de la cama abierta es de 210 cm.

BEACH, un sofá cama actual y estiloso Un sofá cama de 3 plazas, que aportará amplitud, comodidad y sofisticación a tu hogar. Pensado para sentarse a leer o para tumbarse a soñar. Disponible tela con propiedades antimanchas y varios colores: Alda, Brina, Caelia, Ambra, Donnia, Chiara, Pia, Verita, Idara, Betania y Babel. Sus medidas son de 175 x 96 x 102 cm.

Elegir el sofá cama perfecto, es solo el primer paso para convertir una casa en hogar.

Sobre Mimma Gallery Mimma Gallery nace de la pasión de una familia que empezó su negocio hace más de 45 años y que define su

