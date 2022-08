Beneficios de las soluciones de gestión de flota WEMOB Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 09:50 h (CET)

Para mantener en buen estado los vehículos pertenecientes a empresas, comunidades y organizaciones, así como a promover la seguridad de los conductores, la buena gestión de flotas es una de las medidas más eficaces. Las medidas que permiten hacer mejoras en este tipo de gestiones son: rastrear las ubicaciones de dichos vehículos, su comportamiento (estilo de conducción, velocidad, etc.) y recursos consumidos, entre otros. WEMOB es una empresa especializada en soluciones de gestión y control de flota y localización GPS, con las cuales ayudan a sus clientes de España a conseguir una mayor productividad de sus vehículos comerciales.

Los beneficios de contratar las soluciones de gestión de flotas de WEMOB Las soluciones de gestión de flotas de WEMOB están basadas en el uso de herramientas optimizadas que se ejecutan en tiempo real en Internet. Estas herramientas permiten a las empresas saber en todo momento la localización y movimiento de sus vehículos como camiones, autobuses, coches, entre otros. De esta manera, podrán controlarlos y administrarlos con mayor facilidad, eficacia y rentabilidad. Como resultado de ello, dichas empresas conseguirán una serie de beneficios, entre los cuales se pueden mencionar la reducción de costes de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. A su vez, lograrán disminuir el coste laboral al optimizar las rutas de sus conductores y crear una comunicación eficaz en la gestión de servicios (órdenes de carga, servicios técnicos y comerciales, etc.). De igual manera, las empresas podrán conocer las ineficiencias de la flota, brindar mayor seguridad a los conductores, recuperar vehículos robados y mejorar la atención del cliente con relación a los servicios empresariales prestados.

¿Cuáles son los aspectos clave de WEMOB como compañía experta en gestión de flotas? Un aspecto clave que distingue a WEMOB de otras compañías es su experiencia de más de 15 años en la industria tecnológica. De igual forma, esta empresa y su equipo de expertos en el desarrollo de software, localización y control GPS siempre se mantienen en constante aprendizaje para brindar un servicio actualizado. Un ejemplo de ello es su servicio actual de gestión de flota en la nube para que sus clientes puedan contar con una mayor disponibilidad, seguridad y control de sus flotas. Otro aspecto clave de WEMOB es la rentabilidad que pueden obtener las empresas a partir de la contratación de sus soluciones de gestión de flotas. Para ello, ofrecen servicios básicos y avanzados de acuerdo a las necesidades de la empresa cliente, en los cuales se incluye localización básica a un precio económico mensual. Por otra parte, esta compañía complementa su servicio de gestión de flota con soluciones en seguridad y control, tacógrafo digital, navegación embarcada, control de la cadena de frío, etc.

Con WEMOB y sus herramientas de gestión, las empresas podrán optimizar la toma de decisiones de sus flotas de vehículos. De igual manera, estas conseguirán aumentar la productividad de los conductores, ahorrar en combustible, controlar los accesos de carga, identificar fallas y optimizar los vehículos, etc.



