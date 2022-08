Las variedades del vino tinto en Bag in Box que ofrece Vinoenbox Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 08:58 h (CET)

España cuenta con casi un millón de hectáreas dedicadas a la producción vinícola, según el Observatorio Español del Mercado del Vino. La mayor parte de la producción (un 80 %), se elabora con solo 20 especies, aunque las variedades de uva española son abundantes y hay alrededor de 600 plantadas por todo el territorio. El norte es, en particular, la zona más prolífica en la producción de vinos.

De esta región obtiene sus productos la empresa Vinoenbox, que cuenta con una oferta de vino en Bag in Box dentro de la que destacan los tintos jóvenes, de las añadas que se encuentran en curso. El proceso comienza en enero y febrero de cada año, con la selección de los productos recién acabados, y finaliza alrededor de diciembre o nuevamente en el primer mes del año, con el envasado.

Vino tinto Etiqueta Roja de Vinoenbox El vino Bag in Box de esta empresa está elaborado con uvas tempranillo y una pequeña parte de garnacha tinta y mazuelo, que aportan un característico aroma y sabor frutado. El que lleva el nombre Etiqueta Roja tiene un pasaje por madera que le otorga un mayor nivel de complejidad. Se caracteriza por ser limpio, brillante, de color rojo rubí y aroma frutal muy intenso. Se trata de un vino fácil de beber, ideal para el consumo diario y para acompañar segundos platos más potentes.

A su vez, el vino tinto joven en formato brick en Bag in Box de 15 litros es el mismo producto sin el contacto con la madera. En cata resulta limpio y brillante, y también manifiesta sus sabores frutales de forma muy marcada. Contiene una proporción justa de acidez, frescura y suavidad.

¿Qué ventajas ofrece el vino Bag in Box? Estos vinos tintos que vienen en una bolsa dentro de una caja disponen de calidad garantizada, ya que están envasados al vacío y cuentan con un grifo antigoteo. Este tipo de presentación garantiza la conservación de los sabores y aromas de la primera a la última copa. Mientras que la válvula impide el paso del aire, el material del brick funciona como una barrera para la luz solar, lo que permite una perfecta conservación del producto durante meses.

Adicionalmente, este tipo de envase resulta más económico y ecológico, ya que permite ahorrar el proceso de embotellado, donde también se generan muchos residuos. Por otra parte, los envíos que realiza esta empresa son gratuitos, siempre y cuando el carácter del pedido no sea urgente. Siguiendo el proceso habitual, es posible disfrutar de este producto entre 48 y 72 horas después de efectuar la compra.

El vino Bag in Box elaborado por Vinoenbox es ideal para los consumidores de vino tinto joven. Es un producto fresco, de alta calidad, amigable con el medioambiente y que, además, se consigue a buen precio.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Beneficios de las soluciones de gestión de flota WEMOB ¿Qué hay que saber sobre la cirugía de orejas? ¿Es el trading de divisas una oportunidad o una estafa? El empleo poco dinero para comprar divisas que valen mucho más de lo que se está invirtiendo es una de las ventajas Estrategias de marketing para conseguir pacientes de psicología Las variedades del vino tinto en Bag in Box que ofrece Vinoenbox