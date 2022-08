Consejos de verano para sobrellevar las olas de calor, según ADT Comunicae

miércoles, 17 de agosto de 2022, 12:48 h (CET) 7 consejos para gestionar las olas de calor de forma integral y segura, porque la seguridad residencial no sólo está relacionada con la prevención de robos y ocupaciones, sino también con el bienestar y la tranquilidad de la familia Con la llegada de las diferentes olas de calor que están azotando España en 2022, con temperaturas que superan los 40 grados en muchas zonas del país, no sólo están aumentando las temperaturas, sino también las preocupaciones sobre la mejor forma de hacerles frente en los hogares. Y es que la seguridad residencial no sólo está relacionada con la prevención de robos y ocupaciones, sino especialmente con el bienestar y tranquilidad de saber que todos los integrantes de la familia estarán también protegidos de cualquier amenaza, en este caso, la del calor extremo.

Es por este motivo que desde ADT, la unidad de negocio de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, quieren dar a conocer y facilitar 7 consejos básicos para sobrellevar de forma segura el bochorno excesivo de las olas de calor que se sufre actualmente:

Actualiza o ten al día el botiquín doméstico: es importante contar con un botiquín de primeros auxilios para atender los pequeños accidentes, en especial porque los niños y los adultos más mayores son los más vulnerables durante este periodo. Un botiquín correctamente preparado debería contener medicamentos básicos (como analgésicos y antiinflamatorios), material de cura (como gasas, algodón, tiritas o guantes de látex) y material antiséptico (como alcohol, agua oxigenada o povidona yodada). También es importante revisar que los productos no estén caducados. Toma las medidas de seguridad necesarias para la piscina: refrescarse en el agua es un recurso habitual para pasar el calor,pero es importante que los niños estén siempre acompañados de un adulto y contar con flotadores en todo momento, además de enseñarles normas básicas de seguridad en el agua. También es importante que las piscinas cuenten con las vallas adecuadas para evitar que los niños y mascotas puedan caer al agua sin ninguna supervisión. Haz del Hogar Inteligente el mejor aliado: la regulación de la temperatura es la clave más importante para sobrellevar una ola de calor. Aprovechar los diferentes dispositivos del hogar inteligente, permitirá que los propietarios puedan controlar las temperaturas de los ambientes a través de su panel de ADT o incluso, desde su dispositivo móvil. No hay que olvidar tampoco, que podrá gestionar la apertura y cierre de las persianas y puertas para evitar la entrada de calor durante las horas de máxima temperatura. Aumenta la eficiencia y ahorra energía: con la llegada del calor, se suele utilizar mucho más los dispositivos de refrigeración, como puede ser el aire acondicionado, lo que eleva también las facturas a fin de mes. Una de las claves de los hogares inteligentes, es que permiten al propietario controlar los dispositivos de forma eficiente y evitar así, los usos innecesarios. Programa el aire acondicionado siempre a 24º y aprovecha las diferentes funciones para temporizar el uso y evitar así, que quede prendido durante toda la noche, por ejemplo. Presta especial atención a los niños en el coche: además de procurar evitar dejar al coche al sol, o anticiparnos y ventilarlo antes de que el resto de ocupantes entren al vehículo, es importante saber que las sillas de seguridad infantiles también pueden recalentarse y provocar heridas y quemaduras a los más pequeños.Es importante siempre cubrirlas al salir del coche para evitar inconvenientes. Las mascotas y el verano: además de controlar la hidratación y golpes de calor, es necesario prestar especial atención a las mascotas de la familia. Evita salir de paseo con ellos en horas de alta temperatura y cuida de las almohadillas de sus patas, porque muchos olvidan que muchas superficies de la calle pueden ocasionarles quemaduras. No olvides también, aprovechar las opciones de video de la alarma para poder controlar cómo se encuentran las mascotas en casa, directamente desde el dispositivo móvil. Estar preparados y prevenidos ante una emergencia: una llamada de primeros auxilios a tiempo puede evitar muchos disgustos. Es fundamental educar a los integrantes de la familia y enseñarles cómo actuar frente a una emergencia: actualmente los innovadores paneles de control de las alarmas de seguridad permiten, entre otras funcionalidades, pulsar avisos de emergencia que permitirán comunicar con los servicios necesarios como emergencias médicas, policía o bomberos. "Las olas de calor son cada vez más frecuentes y hay estar atentos a todas las medidas de seguridad necesarias para que los miembros de las familias estén protegidos en todo momento. El nuevo panel inteligente de ADT protege al propietario frente a intrusiones y también, frente a los inconvenientes de las altas temperaturas: desde un llamado a emergencias a tiempo hasta el control total de los dispositivos de temperatura", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una renovada joya histórica en La Habana Vieja será administrada por Blue Diamond Resorts 'Rosas sobre Cenizas': Una novela de Jesús Oliván sobre la amistad, el amor y los odios de las ideologías extremistas MundoCrypto reunirá a más de 7.000 personas en el lanzamiento de su propio Metaverso el próximo 27 de agosto Consejos de verano para sobrellevar las olas de calor, según ADT Un buen aislamiento en las zonas acristaladas permite hasta un 20% de ahorro en la factura energética