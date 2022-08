Los perfiles mejor pagados del sector Legal, Ecommerce & Digital y Retail en España en 2022: Abogado/a Corporate M&A, Chief Digital Officer y Marketing Director Comunicae

miércoles, 17 de agosto de 2022, 11:14 h (CET) Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la V Guía Spring Professional del mercado laboral 2022 para Tax&Legal, Ecommerce & Digital y Retail, que analiza las diez posiciones más demandadas de cada sector en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica El sector legal ha recuperado la normalidad tras superar el año más duro de la pandemia. A diferencia de 2020, los años 2021 y 2022 supusieron la vuelta de las operaciones transaccionales y en los últimos seis meses del año pasado hubo un boom de este tipo de operaciones en diferentes sectores como el energético, Real Estate, logístico o IT (Tecnología de la Información).

La recuperación de la actividad del sector legal ha venido con novedades en la forma de prestar servicios, producto de una digitalización acelerada que ha provocado que los perfiles del sector legal tengan que prestar asesoramiento jurídico en materias que ni siquiera están reguladas o recogidas en la legislación. Así, los abogados/as se enfrentan a un reto marcado por un vacío jurídico que a la vez hará que los primeros profesionales que se especialicen en estas áreas sean muy valorados.

Los perfiles con más proyección de futuro son los abogados/as especializados en nuevas tecnologías, blockchain, internet de las cosas y smart contracts. Por eso, las empresas de selección también se enfrentan a un desafío: dar el mejor servicio a sus clientes en base a un profundo conocimiento del mercado y a la "guerra de talento" que se ha desatado.

Este nuevo panorama ha hecho que los perfiles de M&A (Fusiones y Adquisición) se hayan situado de nuevo a la cabeza del Derecho de los Negocios tanto en rango salarial como en cotización por su alta demanda. El abogado/a especializado en finance también es uno de los perfiles estrella por su importancia en el asesoramiento de los procesos de reestructuración financiera de las compañías y el resto de las operaciones. Además, el abogado/a laboralista, especialmente en las grandes firmas, vuelve a estar muy demandado para asesorar a los clientes y por su participación en los procesos de fusión y adquisición.

Situación actual y predicciones para 2022 en el sector Ecommerce & Digital

La pandemia ha provocado el auge del comercio online y la necesidad de transformar digitalmente las empresas y sus diferentes procesos. Según el CIS, el 23% de los españoles ha aumentado las compras online durante la pandemia, y el 1% lo ha utilizado por primera vez.

Para llevar a cabo este proceso de digitalización es necesario encontrar perfiles especializados. De esta manera, las nuevas tecnologías se han posicionado como una herramienta clave para llevar a cabo el trabajo de una forma mucho más efectiva y eficiente. Así, los profesionales digitales que conocen estas herramientas tienen un elevado índice de empleabilidad.

A pesar de la alta demanda de profesionales tecnológicos, actualmente no existen suficientes perfiles preparados a nivel técnico para asumir este tipo de posiciones. Consecuentemente, han aumentado los salarios ya que se trata de perfiles escasos. Además, también ha crecido la selección de candidatos internacionales frente a la falta de perfiles preparados a nivel nacional.

Las categorías de e-commerce que han experimentado una clara subida de la venta online son la industria del entretenimiento, la moda y, cada vez más, la alimentación, especialmente los productos frescos. También está creciendo la venta por internet de productos que, de entrada, se esperaría que los consumidores quisieran ver y tocar antes de comprar. Este fenómeno está presente indistintamente en todas las generaciones y se debe, principalmente, a la disponibilidad, la comodidad, la calidad y, sobre todo, a la facilidad para devolver los artículos no deseados de forma gratuita.

Situación actual y predicciones para 2022 en el sector Retail

El sector Retail ha sido uno de los más afectados por las consecuencias colaterales de la pandemia y que más cambios ha aplicado para adaptarse a la nueva realidad social marcada por el aumento de las ventas online y la digitalización tanto interna como externa.

Al inicio de la pandemia por COVID-19 muchas marcas disminuyeron su red de tiendas físicas y se focalizaron en el ecommerce. Con este cambio de estrategia parecía que las tiendas a pie de calle iban a desaparecer, pero lejos de cumplirse el vaticinio, el punto de venta sigue siendo esencial. De hecho, una vez que se han eliminado la mayor parte de las restricciones, las marcas han apostado por distribuir sus tiendas físicas en zonas estratégicas mejorando la experiencia de compraventa en cada local.

Así, muchas marcas han vuelto a expandirse abriendo nuevos puntos de venta, aunque a un ritmo inferior al de la prepandemia. La estrategia es ahora más pausada y estudiada.

Uno de los grandes retos del Retail es el uso de la tecnología. Las empresas han asumido que es una parte fundamental de la experiencia de compra porque ofrece al consumidor nuevas experiencias e incluso contribuye a atraerlo y fidelizarlo. La compra online ya no es tan compulsiva como antes, sino que es mucho más elaborada porque el cliente se toma su tiempo para comparar con otros productos. A finales de 2021 muchas marcas habían recuperado ya los niveles de venta prepandémicos y se espera que crezcan aún más en 2022.

Dos de los perfiles más demandados son el de Ecommerce Manager y el/la Responsable de Expansión. El primero es una pieza clave para liderar el departamento de venta online, y el segundo es fundamental porque las empresas ya existentes y las nuevas van abriendo los puntos de venta en lugares estratégicos y requieren profesionales con amplia experiencia que conozcan bien los territorios.

Los perfiles y salarios en el sector Tax&Legal

Las retribuciones salariales del sector legal varían dependiendo del nivel de experiencia y de la región en la que se trabaje, pero también si el profesional está en un despacho nacional o internacional.

Al margen del Socio/a con Cartera de Clientes, el Abogado/a Corporate M&A es el perfil mejor pagado y más demandado del sector Legal en España en 2022, con un salario anual que puede alcanzar los 100.000 euros brutos en un despacho internacional con más de diez años de experiencia.

A él le siguen los especializados/as en Financiero y Capital Market y en Real Estate que pueden alcanzar una retribución media de 61.000 euros al año cada uno. El Abogado/a especializado en Nuevas Tecnologías y en Fiscal perciben hasta 59.000 euros de sueldo medio anual.

En el siguiente escalón, con remuneraciones en torno a los 52.000 y 50.000 euros anuales de media están Abogados/as Laboristas y especializados/as en Derecho Público y Sectores Regulados. Con sueldos de 49.000 euros al año de media están los Penalistas y Abogados/as especializados en Litigación y Arbitraje.

Por último, el Abogado/a Concursalista y el especializado/a en Compliance y Protección de Datos llegan a percibir de media 47.000 euros anuales cada uno.

Los perfiles y salarios en el sector Ecommerce & Digital

Las retribuciones salariales del sector varían dependiendo del nivel de experiencia y de la región en la que se trabaje.

El/la Chief Digital Officer es el perfil mejor pagado en España en 2022 dentro del sector Ecommerce & Digital, y puede alcanzar los 75.000 euros anuales si supera la década de experiencia en una empresa ubicada en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, seguido del Growth Manager y Digital Analyst, que puede llegar a percibir 60.000 euros anuales con más de diez años de experiencia.

Con remuneraciones que pueden alcanzar los 55.000 euros anuales se encuentran puestos como los de Digital Marketing Manager y SEO Manager. En el siguiente escalón está el Ecommerce Manager -que además es el más demandado- que puede recibir 50.000 euros al año en Cataluña o Madrid con más de una década de experiencia.

Con remuneraciones que pueden superar los 45.000 euros anuales se encuentran los perfiles de Performance Marketing Manager, Marketing Automation Specialist y KAM Marketplaces. Por último, con hasta 40.000 euros al/la Content Manager.

Los perfiles y salarios en el sector Retail

Las retribuciones salariales del sector Retail varían dependiendo del nivel de experiencia y de la provincia en la que se trabaje.

El/la Marketing Director es el perfil mejor pagado en España en 2022 dentro del sector Retail, y puede alcanzar los 100.000 euros anuales si supera la década de experiencia en la Comunidad de Madrid y Cataluña, seguido del (a) Responsable de Expansión, que puede llegar a percibir 75.000 euros anuales con más de diez años de experiencia, y muy de cerca está el/la Key Account Manager Retail, con 70.000 euros al año.

Con remuneraciones que pueden alcanzar los 65.000 y 60.000 euros anuales se encuentran puestos como los de CRM Manager, Digital Marketing Specialist, y Product Manager -el más demandado del sector.

En el siguiente escalón están los perfiles de Ecommerce Manager, Trade Marketing Manager y Customer Experience Manager que pueden recibir 55.000 euros al año en Cataluña o Madrid con más de una década de experiencia. Por último, con salarios de hasta 45.000 euros anuales se encuentra al/la Store Manager.

Los perfiles mejor pagados del sector Legal, Ecommerce & Digital y Retail en España en 2022: Abogado/a Corporate M&A, Chief Digital Officer y Marketing Director