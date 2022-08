Nomad Realty acompaña a sus clientes de forma personalizada de principio a fin Emprendedores de Hoy

En los últimos años, se ha ido imponiendo en distintas ramas de servicios el modelo 360º. Este concepto hace referencia a un modo de trabajo en el que el proveedor acompaña profesionalmente a su cliente en todas las etapas de un proceso determinado.

En el sector bienes raíces este tipo de asistencia cobra mayor importancia, y así lo ha entendido la empresa inmobiliaria Nomad Realty. El equipo de esta inmobiliaria Costa del Sol, enfocado exclusivamente en la compraventa de propiedades, ha estructurado un acompañamiento integral de principio a fin para todos sus clientes.

Un modo de trabajo integral Mikel Oteiza, director y propietario de Nomad Realty, ha explicado que fundó esta inmobiliaria en la Costa del Sol en 2017, tras formarse en ADE y especializarse en dirección de ventas y marketing digital. Con la agencia, pretendía lanzar un servicio disruptivo basado en la personalización.

Enfocándose únicamente en la compra y la venta de inmuebles, el equipo de profesionales trabaja directamente con cada comprador o propietario para atender todas sus inquietudes. Oteiza sostiene que entienden las dudas que asaltan a una persona cuando decide negociar una propiedad, bien sea para adquirirla o para ponerla en venta. Por ello, configuraron un servicio cercano en el que la persona se siente asistida, acompañada y apoyada.

El director de Nomad Realty ha indicado que, al trabajar en la Costa del Sol, atienden clientes españoles y extranjeros. En ambos casos, la mayor parte de las veces son personas interesadas en adquirir propiedades en la zona, pero que no la conocen al detalle. En estos escenarios, el trabajo de la inmobiliaria es reunir las mejores propiedades con las opciones y condiciones más convenientes.

Acompañamiento en la venta Para los dueños de inmuebles, el mercado de la Costa del Sol tampoco es más sencillo. Oteiza dice que muchos de ellos desean poner a la venta una propiedad y no saben por dónde empezar. Por eso, el equipo de Nomad Realty ayuda al propietario con la tasación, para buscar un precio competitivo y justo. También lo asesoran con la documentación necesaria y la actualización de todas las obligaciones fiscales.

Para el equipo de Nomad Realty, su modelo de negocio ha sido altamente positivo. A pesar de ser una inmobiliaria relativamente joven en un mercado altamente competitivo, su trabajo ha dado muy buenos frutos. En 2019 tuvieron un ratio de venta del 86 % y en el 2021 llegaron al 91 %, según datos internos.

Las reacciones favorables de sus clientes se pueden apreciar en su página web, donde han recibido excelentes calificaciones. Según Oteiza, estos resultados se deben a la forma apasionada en la que asumen cada proyecto, para los cuales no descansan hasta llevarlos a buen término.



