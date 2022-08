Toda la ropa off road que los pilotos necesitan se puede encontrar en ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Usar ropa de moto de calidad es esencial a la hora de practicar alguna disciplina de off road. Para poder disfrutar al máximo del enduro o el motocross, evitando golpes y lesiones, es fundamental protegerse de arriba a abajo con prendas especiales. Pero, para que este equipamiento cumpla su función, es importante asegurarse de que sea de una excelente calidad. En ADHESIVOSEMBARRADOS, una empresa que comercializa sus productos a través de una tienda online, se pueden encontrar este tipo de prendas.

La ropa de moto que se puede encontrar en ADHESIVOSEMBARRADOS ADHESIVOSEMBARRADOS es una compañía que se especializa en el diseño y la comercialización de prendas de vestir especiales para practicar enduro y motocross. Todas las piezas que ofrecen son de la más alta calidad, garantizando a quienes las usan seguridad en todo momento.

Entre los productos que tienen destacan las camisetas off road personalizadas. Actualmente, cuentan con más de 30 prediseños que posteriormente se adaptan a cada uno de los requerimientos de los clientes. Una de las particularidades de las camisetas para motocross y enduro es que son trabajadas con una de las técnicas de impresión digital más eficaces, como lo es la sublimación, la cual permite que la ropa conserve su color durante mucho tiempo.

Además de camisetas, disponen de chalecos, así como también de chaquetas moto trail impermeables, con forro interior, varios bolsillos y mangas desmontables, las cuales están diseñadas para proteger en cualquier situación climatológica.

Asimismo, ponen a disposición de la clientela pantalones off road con cierre ajustable en la cintura que se ciñen al cuerpo, con refuerzos en las rodillas y tejidos 80 % elásticos que garantizan libres movimientos.

Otras prendas que se pueden adquirir en la tienda online Además de todo lo mencionado, en ADHESIVOSEMBARRADOS tienen otras prendas como cortavientos ligeros, perfectos para mañanas frescas; sudaderas que pueden ser con capucha, con cuello redondo y con capucha y cremallera, y camisetas modelo manga corta para hombres y de tiras para las mujeres.

En la tienda también venden equipaciones de acuerdo a lo que cada persona necesite. Por otra parte, quienes así lo quieran, pueden solicitar un diseño de cualquier pieza desde cero.

La ropa de moto de ADHESIVOSEMBARRADOS ha sido diseñada para proteger a las personas durante la práctica del off road. Además, más allá de la protección, cuentan con un diseño único que permite a los amantes de las motocicletas diferenciarse del resto.



