Las ventajas del vino en Bag in Box, el servicio innovador de Vinoenbox Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022, 18:13 h (CET)

España es un país en el que existe una gran cultura del vino y una amplia variedad de bodegas repartidas por todo el territorio. Incluso, algunas de estas producciones están consideradas dentro de las mejores del mundo. En cualquier caso, esta bebida está integrada en la vida cotidiana de los españoles y forma parte tanto de las comidas diarias como de los aperitivos.

En este contexto, la empresa Vinoenbox ha desarrollado un formato ideal para acercar el vino de calidad a todas las casas. Esta firma destaca por la venta de vino en Bag in Box, en cajas de 5 o 15 litros. Todas incluyen una válvula que viene con un precinto de seguridad y sirve para servir el producto.

Vinoenbox ofrece vino de calidad a buen precio Los vinos en caja que ofrece esta empresa proceden de la zona norte de España, son de excelente calidad y tienen un precio muy asequible. Esto es posible gracias a que con este formato se ahorran costes, y desperdicios, generados por el proceso de embotellado. Al mismo tiempo, se reduce la necesidad de transporte, por lo que desde todo punto de vista este producto resulta amigable con el medioambiente.

Por otra parte, dentro de las cajas el vino es durable, ya que la válvula impide el paso del aire y el cartón es una barrera contra la luz solar, por lo que todas las propiedades de esta bebida se mantienen intactas durante meses. Esta empresa dispone de vino en Bag in Box blanco, tinto o rosado. También ofrecen distintas cajas de vermú de 5 litros.

El trabajo de Vinoenbox consiste en seleccionar los vinos en las bodegas y envasarlos en este formato ecológico e innovador. El precio puede verse alterado por el coste de la gasolina, aunque cuando el pedido no es urgente y se usa la agencia de distribución estándar, con la que esta empresa tiene un contrato optimizado, no hay cargos adicionales.

Servicio de compra y envío sencillo Esta firma destaca por su atención al cliente eficaz y personalizada. Reciben consultas y llamadas por teléfono o móvil de 10 a 20h. Además, los pedidos se procesan rápidamente y es posible recibirlos con un servicio gratuito de transporte en un plazo de entre 48 y 72 horas. Los clientes pueden consultar el seguimiento de pedidos diariamente para saber dónde está el producto y cuál es el tiempo estimado de llegada.

Ante cualquier incidencia, las devoluciones son gratuitas, fáciles y rápidas, ya que Vinoenbox envía un mensajero para que el cliente no tenga que ocuparse de nada. Los pagos son seguros y contrareembolso. Esta empresa acepta tarjetas, Bizum, Paypal y transferencias bancarias directas.

A través de Vinoenbox es posible acceder a vino de alta calidad con todas las facilidades de compra posibles.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.