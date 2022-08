SoydeMijas propone eliminar gradualmente el IBI sobre la primera vivienda en Mijas

“El IBI sobre la primera vivienda es un impuesto indecente e inmoral. Nadie debería pagar por dormir en su propia casa y nadie debería ser expropiado de su casa por no poder pagar el IBI al ayuntamiento”. Con estas palabras, el presidente de #SoydeMijas, Marco Musumeci, fija su posición en el marco de su proyecto, en pro del bienestar de los habitantes de la localidad malagueña, con miras a las elecciones de 2023.

El líder destaca que resulta necesario exonerar este tipo de impuestos patrimoniales, como ocurre en otros países de Europa, como Portugal o Italia.

Bonificar el IBI Los economistas de #SoydeMijas han trabajado la propuesta de bonificar el IBI de la primera vivienda, con base en un análisis de la realidad. Ellos revelan que la mayor parte del impuesto recaudado proviene de inmuebles de segunda vivienda o turísticos, además de comercios o terrenos. “La bonificación del IBI sobre la primera vivienda que correspondería a algunos de los vecinos de Mijas (unos 46.000 habitantes censados) no influiría de forma gravosa sobre un presupuesto anual de por sí generoso que dispone el Ayuntamiento de Mijas”, asegura Musumeci.

Otro de los argumentos que plantea el presidente de #SoydeMijas es que la bonificación atraerá a ciudadanos de todos los pueblos cercanos. Esto incrementaría la población de la localidad de 86.000 a más de 100.000, lo cual propiciará más inversión estatal en seguridad, salud y mucho más.

Como “Derecho a una vida digna” ha sido titulado el Punto 1 del Programa 2023 de la organización. En este, se expone la medida que comienza con acciones desde el primer año de gobierno, momento en el que los propietarios no pagarán el IBI sobre su primera vivienda en casos de rentas IRPF, iguales o inferiores a 30.000 euros anuales. En cambio, cuando se trate de rentas superiores, se aplicará una bonificación del 50 % en la cuota.

Para el segundo año, el programa plantea la exoneración del pago de rentas iguales o inferiores a 50.000 euros anuales. El siguiente año, #SoydeMijas propone que no paguen el IBI sobre su primera vivienda las rentas IRPF iguales o inferiores a 100.000 euros anuales. Finalmente, para el cuarto año, se excluirá el pago del IBI en cualquier caso. En todo momento, esta medida no aplicaría para empresas, negocios y otros inmuebles que no sean primera vivienda de persona física.

La importancia del voto ciudadano El proyecto #SoydeMijas tiene alma ciudadana. Desde su página web, la convocatoria a sumarse a este movimiento sigue abierta, tanto para quienes deseen registrarse con el fin de comentar, poner anuncios, ofrecer servicios y recibir noticias; como para los que deseen formar parte del Consejo Directivo.

Profesionales altamente cualificados lideran esta iniciativa que se define como la suma de fuerzas de los pobladores de esta hermosa ciudad para resolver los problemas y construir un futuro de bienestar y orden.