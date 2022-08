Cómo adelgazar rápidamente bajando la ingesta de carbohidratos y subiendo la ingesta de grasas saludables Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022, 15:26 h (CET)

Los carbohidratos son nutrientes que se pueden encontrar en alimentos como patatas, arroz, legumbres… o en productos procesados como panes, galletas o pasta. Aún tratándose del mismo macronutriente, en estos 2 grupos los carbohidratos jamás tendrán el mismo impacto en el metabolismo. Este elemento funciona como combustible para el cuerpo, pero si no se sabe consumir de la forma correcta puede llegar a elevar las glicemias en sangre, sobre todo si son de absorción rápida.

En Tienda Keto quieren intentar que este tipo de alimentación sea mucho más fácil para sus clientes, para lo que cuentan con alimentos tanto de consumo diario como de consumo puntual, según sus objetivos. Su finalidad es contar con un catálogo de productos lo más variado y apetecible posible y que, además, no jueguen en contra de la salud. También cuentan con el servicio de asesoría nutricional, para aquellos que no han conseguido sus objetivos y necesitan ayuda profesional para hacerlo.

Reducir la ingesta de carbohidratos para adelgazar Existen tres macronutrientes que el organismo humano utiliza para abastecerse de energía. Estos son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Para bajar de peso es necesario generar un déficit en estos elementos, o sea, consumir más energía de la que se ingiere. Aunque también existen otras estrategias nutricionales, esta es una de las más empleadas.

A su vez, los carbohidratos son los que más se pueden manipular para añadir o quitar calorías de una dieta. Por ejemplo, por cada 25 gramos que se reducen en un plan dietético, el organismo recibe 100 calorías menos. Una persona adelgaza si gasta más calorías de las que consume.

Al incorporar grasas saludables en la dieta y bajar la cantidad de carbohidratos consumidos, se logra una rápida pérdida de retención hídrica y la dieta se vuelve mucho más saciante y saludable a nivel hormonal, siempre respetando unos límites de cantidades. La mejor manera de aplicar todo esto de forma efectiva es a través de un asesor nutricional.

Asesoría nutricional en Tienda Keto Tienda Keto cuenta con profesionales formados como técnicos expertos en dietética, nutrición y coaching nutricional que pueden llevar adelante un plan de acompañamiento para conseguir que una persona baje de peso. El trabajo de estos especialistas consiste en ayudar y enseñar a las personas a cambiar su relación con la comida y así cumplir sus objetivos sin pasar hambre ni sufrir grandes restricciones.

Gracias a los asesores nutricionales, es posible mejorar el estado de salud tanto a nivel físico como mental, ya que cuando una persona ve los cambios que poco a poco va obteniendo, aumenta su nivel de autoestima y tiene más facilidad para perseverar. Además, esto se puede complementar con la participación de un entrenador personal para crear un entrenamiento personalizado y así conseguir una rutina que favorezca el adelgazamiento.

En Tienda Keto se puede encontrar este servicio para poder ganar salud y muchísimos alimentos diferentes y apetecibles que van a hacer este proceso mucho más fácil.



