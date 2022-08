El curso que ayuda a la preparación del Marlins Test

El Marlins Test es un examen que permite evaluar el nivel de inglés de todas aquellas personas que quieran acceder a la industria marítima. Esta prueba es la única reconocida por la International Chamber of Shipping y la Maritime Coast Agency. Además, es un requisito indispensable para trabajar en grandes navieras británicas y de otras fronteras. Las ventajas de realizar el test son muchas, la principal es que amplía las oportunidades laborales. Sin embargo, para obtener una buena puntuación es necesario estar 100 % preparado. Por eso, existen empresas como The Mariner Academy, una agencia que ofrece un curso que ha sido de gran ayuda para muchos estudiantes.

Cómo prepara The Mariner Academy a sus alumnos para el Marlins Test La examinadora Alex Bell, encargada de preparar a los alumnos, es experta en inglés marítimo y autora y fundadora de The Mariner. Se trata del primer curso de preparación para el Marlins Test en el mercado hispano. Además, dirige el centro examinador oficial autorizado por Marlins.

Los estudiantes pueden elegir la estructura del curso que quieren realizar. El más completo incluye un curso de preparación para ICS Marlins Test of English, un curso de preparación para el Marlins Test, 10 exámenes de simulacro del examen escrito, tres exámenes de simulacro orales con sus respectivas correcciones, un examen oficial completo y el certificado oficial.

También se puede cursar únicamente la preparación de la parte escrita, que consta de 10 exámenes de simulacro, un examen oficial ICS Marlins Test of English y el certificado. También se puede optar por el curso sobre la parte oral que contiene la preparación para el test, tres exámenes de simulacro con correcciones, la prueba oficial y el certificado.

Una vez conocidos los cursos, muchas personas se preguntan cuál es el que deben realizar. Es importante destacar que todo depende del nivel de inglés actual. Para aclarar algunas dudas, el equipo de esta academia evalúa cada caso con sinceridad y responsabilidad. Los interesados en obtener una respuesta deben rellenar un formulario disponible en la web de la empresa.

Por qué acudir a un curso de preparación para el Marlins Test Son muchas las personas que quieren trabajar en buques de bandera británica o en el sector yates, pero que no han podido cumplir su objetivo por no aprobar el Marlins Test. Una buena alternativa es adquirir una buena preparación y eso se consigue con un curso como el que ofrece The Mariner Academy.

Conseguir el certificado puede ser el principio para que los profesionales del sector marinero consoliden su carrera a nivel mundial y empiecen a obtener grandes ingresos.Para apuntarse a un curso, es necesario acceder a la plataforma de esta escuela, donde se pueden encontrar precios y métodos de pago.