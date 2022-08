Rubio Company trabaja en la venta de suite de hotel en Maspalomas Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022, 13:44 h (CET)

El turismo es una de las principales fuentes de la economía en el territorio español. Si bien tras la pandemia fue uno de los sectores más afectados, progresivamente la industria turística española ha entrado en proceso de recuperación y diferentes especialistas auguran un repunte importante en este ámbito en los próximos años.

Los inmuebles en zonas turísticas como Gran Canarias representan una de las opciones más rentables de inversión. Al respecto, la agencia inmobiliaria Rubio Company trabaja en la venta de Hoteles en Maspalomas, específicamente en la zona costera de la Playa el Inglés, en el archipiélago canario.

Venta de hoteles en Maspalomas, Gran Canarias Ubicadas en la Playa el Inglés, específicamente en San Bartolomé de Tirajana, losde Hoteles o proyectos de Hotel en venta de la mano de Rubio Company destacan como una de las ofertas más atractivas para quienes desean invertir en inmuebles en zonas turísticas de España. Estos complejos hoteleros como inversión permitirá un ingreso adicional y una estancia cómoda y confortable para usted y sus clientes.

Actualmente, la compañía promotora cuenta con proyectos de Hotel de 5 estrellas y hoteles de 4 estrellas plus también unidades a la venta por un precio de 160.000 € cada una, equivalente a 2.885 € por metro cuadrado. Los interesados tienen la posibilidad de optar por la compra a través de contratos y recibir asesoramiento de profesionales de Rubio Company.

La ubicación estratégica en una de las principales zonas turísticas de España hace que invertir en este inmueble sea considerada una alternativa valiosa, ya sea para alquilar o para uso particular. Pues, al tratarse de hoteles en segunda línea del mar, brinda una cercanía conveniente con la naturaleza y el hermoso paisaje playero.

Razones para invertir en una propiedad en zona turística En los últimos años, España ha sido considerada como una potencia turística mundial. Esto se debe a que el país ha recibido un gran número de visitantes extranjeros. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), 1.400 millones de personas provenientes de diferentes destinos llegaron a territorio español en 2019 en calidad de turistas.

Asimismo, desde el 2017 y hasta el 2019, el turismo en este país aumentó un 9,7 %, consolidándose como una de las principales fuentes de la economía española.

Adicional a las estadísticas anteriores, invertir en un hotel o inmueble ubicado en zona turística como los que ofrece Rubio Company representa la oportunidad de incrementar ingresos de forma continua en caso de alquilarlo, debido a que la rentabilidad de estos es cuatro veces mayor que la de un alquiler convencional.

Ante esto, la venta de hoteles (Proyecto 5 estrellas o 4 estrellas plus), ubicados en Maspalomas, Playa el Inglés, Gran Canarias, supone un gran número de ventajas personales y económicas para los interesados en adquirir estas propiedades.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.