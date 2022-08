Reformas integrales para conseguir el hogar soñado, con Villa VS Emprendedores de Hoy

Las reformas de vivienda son una excelente alternativa para quienes desean adaptar o mejorar el diseño de un inmueble y cuentan con un presupuesto inferior al necesario para comprar una casa nueva.

En ese sentido, una de las mejores opciones para contratar un servicio de reformas en Barcelona es la empresa Villa VS, parte del grupo VS y que cuenta con más de 40 años de experiencia en mejoras y renovaciones. Con un enfoque personalizado de llave en mano, la empresa gestiona las reformas completamente para garantizar los mejores resultados en una obra.

Villa VS, empresa especialista en realizar reformas integrales para hogares Con el objetivo de garantizar la calidad de vida de sus clientes, el servicio de reformas integrales que ofrece Villa VS busca eliminar los defectos que pueden presentarse en una vivienda como consecuencia del desgaste estructural. De esa manera, la empresa se encarga de reemplazar las instalaciones eléctricas deterioradas, reparar las tuberías y mejorar la distribución espacial del inmueble hasta reconvertirlo en un espacio cómodo y seguro.

La principal ventaja de optar por una reforma integral es que los acabados son escogidos de acuerdo con las preferencias del propietario, lo que genera un ambiente idóneo para sus ocupantes. En consecuencia, el cliente recibe una vivienda prácticamente nueva, además de contar con una estructura acorde con sus gustos y necesidades.

¿Por qué elegir el servicio de reformas integrales que ofrece Villa VS? Una de las razones que lleva a los clientes a preferir el servicio de reformas de Villa VS es la garantía que ofrece la empresa, con plazos de hasta 3 años en toda la reforma y 10 años en los revestimientos. Asimismo, los plazos de entrega que ofrece la compañía son cortos, ya que el equipo está comprometido en crear la casa ideal sin retrasos ni imprevistos.

Por otra parte, el servicio incluye la elaboración gratuita de un presupuesto, con un precio cerrado para que el cliente tenga el control total de sus gastos, de forma detallada. Como ventaja adicional, Villa VS entrega un 5 % de descuento en el valor total de la reforma para los clientes que cancelen esta cantidad antes de comenzar el proyecto.

En cuanto a la experiencia, la empresa cuenta con un equipo integrado por más de 30 profesionales especialistas en distintos segmentos de la construcción. Por este motivo, Villa VS registra más de 78.000 intervenciones llevadas a cabo, de las cuales 3.000 corresponden a proyectos relacionados con reformas integrales.

Para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, el equipo de especialistas de Villa VS recomienda realizar este tipo de reformas una vez cada 15 años. Debido a la calidad del servicio, el porcentaje de satisfacción de la empresa es de 92 %, convirtiéndose en una de las mejores opciones para llevar a cabo reformas en Barcelona.



