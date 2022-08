Ponerse carillas dentales sin tallado de dientes en Madrid con Carillas Wikend® Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022, 12:49 h (CET)

Actualmente, las carillas dentales son la opción óptima para personas de todas las edades que quieren mejorar imperfecciones en su sonrisa, como desgastes, color oscurecido o espacios entre los dientes. Ahora bien, un temor común en los pacientes que buscan este tipo de tratamientos es el tallado de los dientes.

Gracias a la metodología innovadora de Carillas Wikend® es posible acceder a carillas dentales sin tallado de dientes en Madrid. Carillas Wikend® es la primera marca de odontología especializada exclusivamente en carillas dentales. Las carillas dentales son un tratamiento que permite transformar la sonrisa de cualquier paciente de manera mínimamente invasiva y con un resultado muy natural.

Carillas dentales sin tallado de dientes en Madrid con Carillas Wikend® Las carillas son unas finas láminas de porcelana o de composite que se adhieren a la superficie externa de los dientes para corregir el color, la forma, el tamaño y la posición. En particular, las de la marca Carillas Wikend® presentan una serie de ventajas con respecto a la mayoría de sus competidores.

En primer lugar, no requieren del tallado de dientes, que en otros tratamientos es necesario. En Carillas Wikend®, no se tallan los dientes, conservando al máximo su estructura natural. En este sentido, las carillas de esta marca se aplican sobre los dientes de cada paciente sin necesidad de practicar ningún procedimiento adicional. Esto puede efectuarse en solo 90 minutos, bastante menos que las 8 horas de promedio que tienen estos tratamientos.

Todo el proceso con Carillas Wikend® es digital y cada paciente obtiene su sonrisa definitiva en tan solo 3 citas. No es necesario utilizar carillas provisionales antes de las definitivas y tanto el color como la forma y el tamaño son personalizables y a medida. Cualquier modificación que quiera el paciente se puede realizar en la segunda visita a la clínica, cuando el paciente se prueba una réplica del diseño a medida, para ver en vivo el resultado y poder tomar la mejor decisión.

Carillas estéticas y resistentes Carillas Wikend® utiliza disilicato de litio como material de elección. Este material hoy en día es el más resistente y estético del mercado. Se trata de una opción que resulta ideal para pacientes altamente exigentes que buscan una transformación de su sonrisa de manera definitiva.

Este grupo cuenta con un equipo de profesionales odontológicos altamente especializados con más de 15 años de experiencia. En las clínicas de esta marca es posible acceder a una valoración y un estudio personalizado para conseguir un diseño de la sonrisa único. Además, si se llevan adelante los cuidados adecuados, estas carillas dentales pueden durar sin problema más de 30 años.

Carillas Wikend® dispone de los tratamientos menos invasivos del mercado y sus carillas dentales sin tallado de dientes en Madrid permiten lograr una sonrisa con una estética de otro nivel.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.