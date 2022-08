Victor Aroca, ‘No hay nada que no puedas ser, tener o experimentar’ Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022, 12:17 h (CET)

Victor Aroca brinda una visión muy amplia, donde increíbles oportunidades y metas que para muchos parecen inalcanzables son posibles para todas las personas. De este modo, es posible experimentar, sentir y disfrutar de una gran diversidad de situaciones y emociones increíbles para cualquier ser humano.

¿Cuál consideras que es la principal causa de que el ser humano exista?

Somos un fiel reflejo del universo en distintos estados de consciencia. El universo se manifiesta en todas las cosas, animales, plantas, fósiles, dimensiones y el ser humano es una de esas manifestaciones.

Sinceramente, somos un universo en miniatura, por lo que no hay nada que no puedas ser, tener o experimentar.

En la tierra somos miles de millones de universos, si un universo es capaz de todo, ¿por qué muchos no son felices o no obtienen lo que desean?

Porque desconocen el funcionamiento interno de cómo está diseñado el universo que somos.

Por poner un ejemplo, una enfermedad solo es la somatización de una energía mal canalizada, si desconoces la causa, no entiendes por qué te suceden las cosas, entras en un estado de víctima y salir de ahí no es tan complicado.

Intentamos aliviar los síntomas de esa causa, pero no desaparece el dolor o malestar hasta que hemos cortado de raíz o sanado lo que provoca ese estado.

El ser humano, en reglas generales, ignora muchas cosas, pero no todos ignoramos las mismas.

Cuando entiendes cómo funciona tu universo personal, regido por unas leyes espirituales y herméticas, serás capaz de vivir todo lo que desees dentro de un marco que son tus habilidades y talentos, es decir, el propósito para el cual viniste a esta encarnación.

¿Por qué somos tan distintos unos de otros? ¿Por qué unos hacen el bien y otros el mal?

El universo solo entiende de frecuencias y, al final, si nos paramos a observar, en cada momento de nuestra vida atraemos aquello que vibramos y somos realmente.

Por lo general, una persona muy feliz y con alta autoestima no se relacionará de modo íntimo y personal con alguien muy tóxico o denso y, en caso de hacerlo, será muy breve su nexo temporal que tuvo un propósito de sanación.

Tu vibración dicta siempre lo que atraerás y es la ley de coherencia la que más presente hemos de tener.

Lo que dices, piensas, haces y sientes están en armonía.

Imagina un piano con ocho octavas, cada octava es una frecuencia y un patrón. El bien y el mal como tales son relativos y depende de la cultura y sus creencias, lo que para unos es bueno, para otros no… consideramos las cosas buenas o malas, no según su manifestación, sino según nuestra interpretación de la realidad.

El bien y el mal, como tales, no existen en sí mismos, son solo percepciones unipersonales, pues para lo que unos es bueno para otros no tienen por qué serlo y eso se debe a la cantidad de influencias, visiones, culturas, educación, país donde naces, todo es muy relativo.

Mientras unos sienten apego tras la muerte, otros la celebran. ¿Qué está bien o está mal realmente?

Depende de la interpretación que le demos, el momento en el que vivamos y el paradigma social.

Se habla mucho de ser positivo, ¿es importante para alcanzar nuestras metas?

Si, por supuesto, no puede existir una realidad positiva en una mente negativa.

Sin embargo, para alcanzar lo que deseamos hay que ir más allá de decir o pensar cosas en positivo, muchas personas lo son, pero dicen que la ley de atracción no les funciona y eso se debe a que hay que adentrarse en un mundo de conocimiento mucho más profundo de lo que se nos ha dicho.

Tu mente consciente puede desear algo y no conseguirlo por más que hagas por obtener lo que deseas.

Si ese algo no sucede es porque tienes creencias limitantes, que son las que debemos cambiar o mejor dicho reprogramar o transmutar.

¿Dónde están nuestras creencias limitantes?

En nuestra mente subconsciente y es ahí donde hemos de ahondar. Por poner un ejemplo, una persona desea la pareja ideal o dinero. Tu mente consciente desea eso, pero no lo tienes manifestado y es porque la mente subconsciente boicotea tu deseo consciente. ¿Por qué lo hace? Para protegerte. Si la creencia de que el amor duele es real para ti, entonces el hecho de tener pareja se asocia a sufrir, el miedo a sufrir boicotea todas las relaciones que intentas.

Si tu creencia subconsciente es que el dinero transforma a las buenas personas en malas, acabarás por no tener el que deseas mientras no armonices la mente subconsciente con la consciente.

¿Entonces el secreto está en alinear tu deseo consciente con una creencia positiva en el subconsciente?

Sí, totalmente. Cuando en tu subconsciente la creencia es positiva y lo manifiestas conscientemente, se debe a que la creencia limitante o miedo que albergabas desapareció, se transformó o transmutó.

Por supuesto, hay que trabajar y tomar acción para lograrlo. Este se trata de un trabajo tanto mental, espiritual como físico, entonces es cuando de forma inexorable tu deseo se manifestará porque ya no hay un conflicto entre el deseo mental consciente y el que está en tus creencias más profundas que muchas veces ignoramos hasta que dejamos de ignorar.

Esto es un trabajo diario y un compromiso, quien no se decida a tomarlo en serio, no verá resultados tangibles y sobre todo, permanentes.

¿Cuál es tu filosofía de vida?

Mi filosofía de vida es muy clara, cuida tu cuerpo porque es tu templo, cuida tus pensamientos, porque ellos crean tu realidad, cuida tus acciones, porque son un potente efecto boomerang.

Deseamos recibir lo mejor, pero el universo solo responde a tu vibración, no podemos pedir a los demás, lo que no estamos dispuestos a dar, todo es proporcional al esfuerzo o entrega que damos, si das poco, recibirás poco, si das mucho, recibirás mucho, es la ley de correspondencia.

No hay nada que no puedas ser, tener o experimentar, es muy cierto, pero esta ley solo es aplicable a quien la cree verdad y se compromete a dar el máximo esfuerzo, hay muchas cosas que se dicen a medias y ello provoca desinformación.

Escuchamos mucho la frase “Aquello que crees, creas”, pero esta frase está incompleta. “Aquello que crees que es verdad para ti, creas”, así pues, como ves la vida y sientes tu propia verdad, se manifiesta tu realidad.

Para mí, el único rival a superar soy yo mismo, todo lo demás es una ilusión, el trabajo individual está en nosotros mismos y superarnos día a día, a más eleves tu frecuencia, mejores reflejos se manifestarán en todas las áreas de tu vida, esto es nuestro mantra, no es algo fortuito y requiere de un cierto estado de consciencia y conciencia, perseverancia y tenacidad, al mismo tiempo que un compromiso férreo contigo mismo principalmente, porque todo lo que veas fuera de ti, está en ti, te guste o no y lo único que puedes hacer es hacerte responsable y transformarte en tu mejor versión.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cuántas calorías se pueden quemar durante las relaciones íntimas Reformas integrales para conseguir el hogar soñado, con Villa VS Ponerse carillas dentales sin tallado de dientes en Madrid con Carillas Wikend® Las claves para adquirir un solar industrial, de la mano de Espais Industrials La Mascarilla Despigmentante F-Mask Dspigment ayuda a combatir las manchas de la piel y conseguir un tono de piel uniforme