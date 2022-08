Gracias a Brooklyn Fitboxing, cualquiera se engancha a hacer deporte Emprendedores de Hoy

Una frase muy repetida en el mundo del fitness dice que aquellos que quieren entrenar encuentran la forma y que aquellos que no excusas. Esta noción refleja una realidad que tiende a ser muy común. A pesar de los beneficios en la salud que implica la actividad física, como eliminar el estrés y mejorar la condición cardiovascular, muchas personas ponen todo tipo de excusas para no ejercitar su cuerpo, como el exceso de trabajo, la falta de tiempo, el desconocimiento e incluso la aversión por el deporte.

Para todas estas excusas y cualquier otra, Brooklyn Fitboxing Perchel tiene la solución perfecta en sus versátiles programas de acondicionamiento a base de boxeo, kickboxing y entrenamientos de alta intensidad. Estos generan resultados visibles en tan solo ocho semanas y brindan un horario flexible que apenas requiere 47 minutos de entrenamiento durante dos días a la semana.

¿Cuáles son las ventajas del fitboxing como método de entrenamiento? Brooklyn Fitboxing es una red de gimnasios que ha diversificado la práctica del fitboxing en diversos territorios en España. Uno de los más destacados en la actualidad es su centro de Perchel, barrio ubicado en la ciudad de Málaga, donde cada vez más personas acuden a sus instalaciones debido a la visibilidad de los resultados que brindan sus entrenamientos, así como al disfrute y a los beneficios que acarrea esta práctica.

Los programas de acondicionamiento en este centro se basan en el concepto de fitboxing, la cual combina técnicas y ejercicios de boxeo y el kickboxing con los conceptos y la intensidad del fitness. Sus sesiones están divididas en tres períodos que combinan ejercicios de alta intensidad, para fortalecer habilidades físicas básicas como fuerza, resistencia y coordinación, con sesiones de golpeo contra sacos sin contacto entre participantes, pero con un fuerte “subidón de adrenalina”, como mencionan sus propios usuarios, el cual es alimentado por selecciones musicales que motivan al usuario y, a la vez, le sirven como guía para coordinar sus movimientos.

Cambiar la mentalidad haciendo deporte Tanto en Málaga como en varias otras ciudades españolas, los gimnasios de Brooklyn Fitboxing ofrecen una experiencia que, muchas veces, transforma la mentalidad de las personas y sus prejuicios negativos sobre la actividad física. Especialmente, en aquellos que no tienen buenas experiencias con el deporte o no destacan por sus habilidades físicas, como resistencia y, especialmente, coordinación.

El método de esta empresa no solo brinda resultados garantizados y evidentes en relativamente poco tiempo, sino que también una de sus mayores fortalezas es transformar todas esas sensaciones negativas que llevan a las personas a poner excusas en una explosión de emociones altamente satisfactoria generada por el entrenamiento.

Por esta razón, al poco tiempo, los entrenamientos en este centro generan incluso un sentimiento de adicción. No obstante, al contrario de lo que provocan las adicciones, esta deriva en una gran cantidad de beneficios para la salud del participante, es decir, en palabras de sus propios usuarios, “es como una droga, pero sana”.



