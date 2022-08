Las ventajas de SIGNply, todo lo necesario para realizar una firma digital Emprendedores de Hoy

Firmar documentos ahora es mucho más fácil y rápido gracias a la firma digital. En la actualidad, esta herramienta está experimentando un notable auge, y es ahora mismo clave en la digitalización de las empresas modernas, dadas las importantes ventajas y beneficios que ofrece.

Hoy en día, contar con una firma digital con toda la validez necesaria es tan fácil como descargar una app que ofrezca esta herramienta. Este es el caso de SIGNply, un app dirigida a empresas, que entre otras cosas permite de una manera muy sencilla y rápida, poder firmar documentos y almacenarlos de manera digital. Y lo mejor de todo, es que es totalmente gratuita.

Una app de firma digital gratuita para empresas Con el paso del tiempo, y con el avance imparable de la digitalización, las empresas progresivamente han ido abandonando el papel y realizando sus contratos de manera digital. Esto no solo es más seguro, sino que a la vez es mucho más rápido y ofrece una variedad de beneficios. Lo que hace SIGNply es facilitar a las empresas de hoy, el poder firmar sus acuerdos y documentos de manera fácil, rápida y segura en cualquier lugar en el que se encuentren, desde su teléfono móvil.

De hecho, no importa el tipo de documento que se necesite firmar, esta app instantáneamente es capaz de convertir un documento Word, Google Docs, un PDF o una imagen, en uno que pueda ser firmado, sellado y validado de inmediato. Para ello, la aplicación dispone sus propios certificados que son totalmente seguros.

Beneficios de utilizar SIGNply Además de ser gratuita, esta app ayuda a las empresas a reducir costes de almacenaje, gestión, tiempo, y por supuesto, el uso excesivo de papel. Por otro lado, no solamente es más rápida que el uso de papel, sino que también ahorra desplazamientos, ya que el documento es totalmente digital y se puede firmar desde cualquier parte a través de un dispositivo móvil. Asimismo, es necesario destacar que el equipo de SIGNply cuenta con una amplia experiencia en lo que se refiere a firma digital para empresas, ayuntamientos, hospitales, bancos, pymes, etc. Para cualquier cliente, la app garantiza una solución ideal y la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada usuario. El objetivo es ofrecerles garantía jurídica y legal para una digitalización satisfactoria.

La app de SIGNply ya está disponible de manera gratuita para su descarga en las plataformas de Google Play Store para Android y App Store para iOS. Ahora bien, si el usuario desea implementar los servicios de esta app en su propia aplicación, puede también descargar su SDK desde su sitio web, o conectar a su API para que el usuario desarrolle en su propia aplicación, su firma digital o electrónica.



