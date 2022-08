La revolución en la industria musical

¿Alguna vez se había imaginado formarse en un máster a un precio 10 veces menor del mercado? ¿Y que sus profesores y fundadores formen parte de las principales empresas del sector? Music Business Academy se consolida como la mejor opción del mercado en formación musical De cerrar más de 5000 giras de artistas nacionales e internacionales y crear más de 700 campañas de marketing a convertirse en la escuela líder de industria musical, especialista en management, marketing digital, booking, comunicación y distribución, más rompedora del país. Nico Castro y Alex Montoya nos reciben en sus oficinas de Madrid para contarnos los orígenes del codiciado "Método Music Business Academy".

Dos amigos de la industria musical de Madrid, apasionados del emprendimiento y, sobre todo, expertos en el campo más codiciado en estos momentos: el sector del entretenimiento. Nico Castro y Alex Montoya se han convertido en auténticos gurús en este ámbito, no sólo porque comparten sus conocimientos en escuelas como Music Business Academy, sino porque su método parece funcionar para hacer crecer prácticamente cualquier artista, concierto y festival.

"Pero empecemos por el principio". Estos dos amigos de Madrid se conocieron liderando e impartiendo clase en un máster en una escuela internacional y pronto descubrieron que el emprendimiento sería el principal motor de sus vidas. "Siempre que nos cruzábamos por los pasillos de la escuela hablábamos de hacer algo diferente, de dejar huella, que nuestro propósito fuera la unión de un sector que estuviera formado, preparado y que se convirtiese en excesivamente profesional. Estar centrados realmente en las personas, en este caso, en los estudiantes. Para nosotros eso era primordial", recuerda Nico, quien reconoce que la adrenalina de aquellas conversaciones fueron seguramente el inicio de todo. Sin embargo, él siguió trabajando como responsable del máster de la escuela internacional y, de momento, tocaba decidir seguir trabajando para otra entidad. La suerte quiso que ambos acabaran afectados por la pandemia, perdiendo un alto porcentaje de sus ingresos.

La situación actual y, la espinita del emprendimiento, hizo que Alex Montoya comenzara a entrevistar a decenas de profesionales de la industria musical para subirlos a un canal de YouTube que consiguió, en las pocas semanas, miles de visitas y mensajes de agradecimiento. Su función era darle voz a todo el equipo de profesionales que se habían visto afectados por la situación del COVID en la que se paralizaron todos los eventos/conciertos del mundo. "De pronto nos dimos cuenta que había que lanzar un mensaje de positividad, que había que formarse para que, cuando toda esta pesadilla pasara, estuviéramos más preparados, para recuperar todo el tiempo perdido en la crisis. Y no era justo prepararnos solo nosotros –cuenta Alex– teníamos que crear la mayor comunidad de la industria del entretenimiento". Fue esa revelación la que les llevó a crear la escuela líder de Industria Musical, Music Business Academy, que en dos años y poco han conseguido formar a más de 300 profesionales con un 90 % de empleabilidad.

"Nosotros somos emprendedores que invertimos nuestro propio dinero en formar a más personas y eso nos hace únicos"

Y es en esta parte de la historia cuando se dieron cuenta de que habían conseguido algo más importante. Se habían convertido en auténticos expertos en crecimiento de artistas, conciertos y festivales, en definitiva, habían conseguido construir marcas sólidas con misión, visión, valores, propósito y, dejando huella, en una industria que necesita renovarse y en la que existen infinitas oportunidades laborales. "Nos empezaron a llamar todo tipo de empresas del sector del entretenimiento pidiendo ayuda –recuerda Nico– porque ni agencias ni equipos internos conseguían tener los mejores profesionales y dar resultados en campañas de branding, contratación de artistas, etc." Y efectivamente, la estrategia que habían utilizado con éxito en su proyecto, era perfectamente replicable en otros. Ese éxito es el que les llevó a levantar sus empresas Analog, Pitch Music Marketing, The Bassement, etc. en las que consiguieron tener las mejores personas y ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.

Y entonces llegó el famoso fichaje de Eneko Díaz, que a día de hoy está considerado el artista independiente más viral de la historia de la música. Una campaña lanzada, según dicen, "para crear un himno a los músicos callejeros" que les llevó a conseguir 1.000.000 de visitas en menos de dos semanas. "Monedita a mis pies" impactó en decenas de medios de comunicación y empresas como Google for Education o la editorial Edelvives fueron parte de esa semilla inicial. Tras Monedita a mis pies llegó otro single que ha conseguido cerca de un millón de visitas en YouTube, 300.000 streams en Spotify y 500.000 views en la plataforma TikTok. Eneko Díaz se ha convertido en embajador de Music Business Academy por aplicar todas las habilidades y conocimientos recibidos en la escuela Music Business Academy.

De esta forma, Alex Montoya y Nico Castro aplican, en todos sus clientes, el programa académico creado para Music Business Academy. Sus propios estudiantes ya están trabajando con ellos y han podido aplicarlos en ellos mismos consiguiendo resultados estratosféricos que les han ayudado a vivir de lo que más feliz le hace, la industria musical.

El "Método Music Business Academy" es a día de hoy el más competitivo y económico del mercado que ofrece, en tan solo 6 meses, formarte en management, marketing digital, comunicación, booking, producción de conciertos, acuerdos con marcas, patrocinadores, etc. Todo ello con el objetivo, como dice Alex Montoya, de convertirse en la mejor opción de industria musical del mundo.

Más información en: https://www.mbacademy.es/