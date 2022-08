La iglesia católica y las periferias Antonio Mendoza, Santander Lectores

martes, 16 de agosto de 2022, 11:39 h (CET) Está de moda en la Iglesia Católica esta frase de las periferias, a las cuales hay que ir. Esa frase por si sola parece una discriminación, porque no incluye al resto de la sociedad. Además esta iniciativa de ir a las periferias, lo viene realizando la Legión de María, asociación de apostolado seglar, hace cien años.

Su apostolado es de un valor incalculable para el párroco, que no puede estar en todas partes. Un trabajo de los legionarios, es ir casa por casa, no por las periferias, llevando el mensaje a toda la población sea, rica o pobre, instruida o ignorante y además prohíbe a sus miembros dar socorro material como Legión de María, es decir, que el mensaje llega a toda la población, viva en una periferia o en el centro de una ciudad.

Hay que cumplir el mandato de Cristo: “Id al mundo entero y proclamad el evangelio” y como dice Francis Duff, lo importante es cumplir el mandato, Cristo no dijo “Id y convertid, sino id y predicad” La Legión de María, según manifestó su fundador Francis Duff, fue motivada por una inspiración al leer el libro de la Verdadera Devoción a María, de San Luis Griñón de Monfort. Ha hecho cien años, el 7 de Septiembre de 1921, se fundó en Dublín, Irlanda, La Legión de María, obra de apostolado seglar, cuyo fundador fue Francis Duff, seglar, funcionario del Ministerio de Hacienda.

FINALIDAD: Tiene por fin la gloria de Dios a través de la santificación personal de sus miembros mediante la oración y la colaboración activa, bajo la dirección de la Jerarquía, a la obra de la Iglesia y de María de aplastar la cabeza de la serpiente infernal, y ensanchar las fronteras del reinado de Cristo.

ESPIRITU. El espíritu de la Legión de María es el de María misma. Y de manera particular anhela la Legión imitar su profunda humildad. Su perfecta sumisión, su dulzura angelical, su continua oración, su absoluta mortificación, su inmaculada pureza, su heroica paciencia, su celestial sabiduría, su amor a Dios, intrépido y sacrificado, pero, sobe todo su fe: esa virtud que en Ella y solamente en Ella, llego hasta su más alto grado, a una sublimidad sin par. Animada la Legión con este amor de María, no hay empresa por ardua que sea que le arredre; ni se queja ella de imposibles, por que cree que todo lo puede. Su propagación por el mundo fue prodigiosa.

Todos los Papas han alabado y bendecido su apostolado: Papa Pio XII; año 1953. Juan XXIII año1960 “LA LEGION DE MARIA PRESENTA EL VERDADERO SEMBLANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA.” Papa Pablo VI, año 1965. Y hay que añadir a estas aprobaciones de los Papas, que solicitaron a Francis Duff, su Manual de la Legión de María, para la orientación, viendo el éxito obtenido, para la publicación del Decreto de Apostolado Seglar, aprobado en el Concilio Vaticano II. Por tanto antes de esta frase de las periferias, ya lleva la Legión más de cien años practicándola, y según noticias que tengo, cuenta en la actualidad con 33 millones de socios, un verdadero ejército a las órdenes dela Santísima Virgen, en cuya asociación de apostolado seglar, Dios me concedió la gracia de participar activamente en este ejército maravilloso he invencible de los apóstoles de los últimos tiempos, durante 50 años.

Otra fundación, basada en las Apariciones de Fátima, fundada hace pocos años, los Heraldos del Evangelio, igual que ocurrió con la Legión de María, se propagan como fuego en rastrojo. La situación actual de la Iglesia y de la sociedad, reclaman con urgencia una purificación. A la vista de lo expuesto, se ve con toda claridad, que el ejército de la Santísima Virgen avanza y aumenta constantemente, el triunfo de la Santísima Virgen se aproxima con velocidad, y triunfará no solamente en las periferias, sino en el mundo entero.

Pero es indudable que previamente tiene que haber una purificación. ¿Cómo será y cuando? Lo ignoro, pero en Garabandal la Virgen dijo a las niñas videntes, que el Aviso se produciría cuando todo estuviese muy mal y ¿No es cierto que todo está mal? Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

