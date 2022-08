Ante las comunidades indígenas Jesús Martínez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 16 de agosto de 2022, 11:11 h (CET) Ante las comunidades indígenas, a las que Francisco, a finales del pasado julio, les ha recordado explícitamente lo valiosas que son para la Iglesia, el Papa ha hecho hincapié en que la verdadera fraternidad es la que supera distancias, no teme a las diferencias y se pone al servicio de la comunión. Con las madres y las abuelas como referentes, Francisco ha querido también destacar el papel de la mujer en esa custodia de la tradición, y en el depósito y transmisión de la fe.

En medio de una sociedad que entroniza a la juventud, como si fuera eterna, y que descarta a los mayores, El Papa, Francisco, nos ha interpelado para que no hagamos oídos sordos al grito de soledad de muchos de ellos. El grito, que muchas veces sofocado, también lanzan muchos jóvenes entregados a promesas de falsa libertad e incapaces de amar aquello que son, y la belleza de la vida que tienen. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El español inviolable y una espada colombiana Domingo Sanz, Mallorca Compulsión Iulen Lizaso Aldalur El olvido como herramienta pedagógica de la injusticia naturalizada "No hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo documento de barbarie" La lengua de DIOS Venancio Rodríguez Sanz Con la inflación disparada Jesús D Mez Madrid