La edad del chupete Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 16 de agosto de 2022, 11:02 h (CET) Hay que meterse muy adentro de las cosas para conseguir explicarlas de una forma sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Una vez se comprende cualquier cosa, existen dos posturas: una es guardarlo para sí y la otra es exponerlo a los demás para que sean conscientes de la verdad. La primera postura es castrante, aunque legítima. La segunda, aunque arriesgada, es la más generosa. Digo generosa porque para llegar a ella se ha de experimentar placer en dar de comer al otro después de que uno se ha triturado los sesos desmenuzando con sus dientes la dureza de la cuestión.

Y es esto, precisamente, lo que quiere decir “amor al prójimo”. Y digo arriesgada, porque al mostrar sencillamente lo que tanto esfuerzo te costó comprender, de momento se rompen esquemas. Y, dependiendo de la sabiduría de quién te escuche y del momento histórico en el que se viva, esto te podría acarrear problemas serios.

Y ahí tienen a Miguel Servet, Dian Fossey, Giordano Bruno y a muchos otros como ejemplo que ilustra lo que quiero decir. Después de lo dicho, es fácil llegar a la conclusión de que el principal culpable de todas esas muertes fue la ignorancia. Y ¿Qué mal se le puede desear a un niño de 3 años que es inconsciente del mal que hace? Porque, esa es la edad en la que nos situamos cuando no sabemos lo que hacemos: en la edad del chupete. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El español inviolable y una espada colombiana Domingo Sanz, Mallorca Compulsión Iulen Lizaso Aldalur El olvido como herramienta pedagógica de la injusticia naturalizada "No hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo documento de barbarie" La lengua de DIOS Venancio Rodríguez Sanz Con la inflación disparada Jesús D Mez Madrid