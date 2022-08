No existe protocolo alguno Jesús D Mez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 16 de agosto de 2022, 10:51 h (CET) De la biografía de Bolívar, mitificada y aureolada como el "Libertador", se ha suprimido aspectos personales muy negativos como su traición a la patria, su crueldad con los prisioneros españoles o sus violaciones de mujeres. La espada que se conserva, manchada así de sangre española, la reclama ahora el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, como un símbolo de "liberación".

Como es bien sabido, Petro fué miembro destacado del antiguo movimiento guerrillero radical M-19 que, tras varias vicisitudes se ha convertido en la coalición del llamado "Pacto Histórico", ganador de las elecciones presidenciales. Pero esa espada, ni representa a Colombia ni existe protocolo alguno que exija inclinarse o levantarse ante ella. Felipe VI estuvo, pues, en su lugar al no rendirle culto, por mucho que Gustavo Petro la idolatre y la izquierda radical española, que forma parte del Gobierno, le exija unas innecesarias disculpas. En todo caso, es el propio Petro el que debería disculparse. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El español inviolable y una espada colombiana Domingo Sanz, Mallorca Compulsión Iulen Lizaso Aldalur El olvido como herramienta pedagógica de la injusticia naturalizada "No hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo documento de barbarie" La lengua de DIOS Venancio Rodríguez Sanz Con la inflación disparada Jesús D Mez Madrid