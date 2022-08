​Naturaleza, caos y horror, paz y belleza Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

martes, 16 de agosto de 2022, 10:46 h (CET) En la naturaleza el caos y el horror conviven con la paz y la belleza. La lluvia puede tornarse tormenta; un río es siempre peligroso; en la noche rondan jabalíes y lobos; el fuego permite vivir, pero, sin control, arrasa con la vida. Sobre todo, huyamos de ciertos relatos que se refieren a la naturaleza como un ente con el que se puede establecer una relación personal, convirtiendo en una idolatría pagana e insustancial la relación impersonal, pero no por ello menos auténtica, que ha de tenerse con lo creado como un medio de conocimiento y relación, ésta sí que es personal, con el Creador.



En relación a la pregunta, ¿hay que volver a la vida rural? No sé hasta qué punto es posible y necesario, aunque este verano en llamas evidencia que apoyar la que queda en España debe dejar de ser una propuesta electoral y pasar a medida prioritaria. De hecho, la prevención forestal tradicional ha consistido en que los habitantes de los pueblos, huyendo de polvorines partidistas, actúen como leales administradores de sus campos y montes que, por otro lado, disfrutamos los que salimos de la ciudad en cuanto podemos.

Para acabar, quiero recordar que, lo que sí resulta vital es recuperar lo que provoca en nosotros la contemplación y la relación con la naturaleza: la capacidad de abrirse al misterio y a la inmensidad de lo que nos rodea; asumir la realidad y la pequeñez de lo que somos con humildad y temor. Volver a enmudecer de asombro. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

